احتفلت النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي بالنجاح الكبير الذي يحققه فيلم "7 Dogs" بشباك التذاكر وتخطيه حاجز الـ 11 مليون دولار منذ عرضه بالسينمات 27 مايو الماضي.

نشرت مونيكا بيلوتشي صورا من كواليس الفيلم عبر صفحتها على "انستجرام"، وكتبت: "فيلم الأكشن والإثارة 7 Dogs إخراج عادل العربي وبلال فلاح"، ويعد الفيلم هو أولى مشاركات مونيكا بيلوتشي في السينما العربية.

كواليس فيلم 7 Dogs

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان، تارا عماد، قصة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

مونيكا بيلوتشي تشارك في مهرجان كان السينمائي 2026

حضرت مونيكا بيلوتشي العرض العالمي لفيلمها "The Birthday Party" الذي شاركت به ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 79 هذا العام.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما والجريمة في منطقة ريفية هادئة، يعيش شخص يدعى بيرجوني وزوجته نورا وابنته إيدا بالقرب من الفنانة كريستينا، وبينما يخططون لحفل عيد ميلاد نورا الأربعين، يبدأ غرباء غامضون بالظهور في القرية، والفيلم نافس على جائزة "السعفة الذهبية" كأفضل فيلم في الفعاليات,

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