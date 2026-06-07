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في 11 يوما.. إيرادات فيلم 7Dogs تتجاوز 14 مليون دولار

كتب : منى الموجي

06:12 م 07/06/2026

فيلم 7Dogs

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واصل فيلم 7Dogs تحقيق أرقام استثنائية في شباك التذاكر العربي، بعدما بلغت إيراداته 14,011,094 دولارًا، فيما وصل إجمالي التذاكر المباعة إلى 1,827,034 تذكرة خلال 11 يومًا فقط من انطلاق عرضه في دور السينما.

واحتفل المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، بالفيلم وإيراداته، وقام بنشر صورة تضم النجم كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عز، مصحوبة بتوضيح الإيرادات التي تم تحقيقها وعدد التذاكر المُباعة، معلقا "الحمد لله".

إيرادات فيلم 7Dogs

جدير بالذكر أن إيرادات الفيلم تجاوزت 4 ملايين دولار خلال أول يومين، ثم ارتفعت إلى أكثر من 7.8 ملايين دولار بعد أربعة أيام، قبل أن تتجاوز 10.4 ملايين دولار خلال ستة أيام، وتصل إلى 13.4 مليون دولار بنهاية يومه العاشر، وصولًا إلى أكثر من 14 مليون دولار في اليوم الحادي عشر.

فريق فيلم 7Dogs

ويضم الفيلم نخبة من نجوم السينما العربية والعالمية: كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، وسلمان خان، وسنجاي دوت، وناصر القصبي، تارا عماد، هالة صدقي، هنا الزاهد، وأحمد عز، فكرة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج بلال فلاح وعادل العربي.

دوجز

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