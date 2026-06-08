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الإسكان تحدد آخر موعد لسداد أول قسط ربع سنوي بـ"سكن لكل المصريين 7"

كتب : محمد عبدالناصر

09:00 ص 08/06/2026

سكن لكل المصريين 7

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أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن انتهاء مهلة سداد الدفعة الأولى من الأقساط الربع سنوية لحاجزي مشروع "سكن لكل المصريين 7"، يوم 10 يونيو الجاري، على أن يتم السداد من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ويشمل القرار العملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئيًا والواقعين ضمن أولوية الوحدات المتاحة بالمشروعات المقرر تسليمها خلال 36 شهرًا، في إطار المبادرة الرئاسية لتوفير السكن الملائم.

شهر سماح للسداد وتطبيق غرامات في حالة التأخير

أوضح الصندوق أنه تقرر منح العملاء فترة سماح لمدة شهر لسداد الأقساط المستحقة، والتي بدأت 10 مايو الملضي، مع التأكيد على تطبيق غرامات تأخير في حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، وفقًا للإجراءات المعتمدة.

ويأتي ذلك لضمان انتظام السداد وحفظ حقوق جميع الأطراف داخل منظومة التمويل العقاري.

12 دفعة ربع سنوية وضوابط صارمة لاستمرار التخصيص

أشار الصندوق إلى أن عدد الدفعات الربع سنوية يبلغ 12 دفعة تُسدد كل 3 أشهر، مؤكدًا أنه في حال عدم سداد دفعتين متتاليتين، وعدم الالتزام حتى موعد الدفعة الثالثة، يُعد ذلك عدولًا عن استكمال طلب التخصيص.

وفي هذه الحالة يتم إيقاف التعامل على الطلب وتطبيق الشروط والأحكام المنظمة لهذا الشأن.

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سكن لكل المصريين 7 الأقساط الربع سنوية التمويل العقاري صندوق الإسكان الاجتماعي

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