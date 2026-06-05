كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن كواليس جديدة من فيلم "7 Dogs" الذي يعرض حاليا بالسينمات ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

نشر تركي مقطع فيديو عبر صفحته على "انستجرام"، كشف خلاله عن كواليس جديدة من تصوير الفيلم.

وكتب تركي على الفيديو: " فيلم 7 Dogs ماكان مجرد عمل سينمائي، بل مشروع وطني ضخم أثبت أن نجاح الإنتاجات العالمية يعتمد على تكامل الجهود والخبرات".

مضيفا: "أفتخر بالدور الكبير اللي قدمته شركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) واحترافية فريقها طوال مراحل العمل، لأن خلف كل مشهد ناجح توجد جهود تشغيلية ولوجستية عظيمة.

واختتم حديثه قائلا: "شكراً لـ SGS على دعمهم وشراكتهم، والقادم أكبر لصناعة السينما السعودي".



تركي آل الشيخ يواصل الاحتفال بنجاح فيلم "7 Dogs"

يواصل تركي آل الشيخ الاحتفال بالنجاح الجماهيري الكبير الذي يحققه فيلم "7 Dogs" بدور العرض السينمائي، إذ حقق الفيلم منذ بداية عرضه 27 مايو الماضي وحتى الآن إيرادات بلغت 11.613.902 مليون دولار، بإجمالي تذاكر مباعة 1.573.38 مليون تذكرة.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، قصة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

تركي آل الشيخ يروج لنزال "ليلة الأبطال" ضمن فعاليات "موسم الرياض"

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن طرح تذاكر النزال المنتظر بعنوان "ليلة الأبطال" ضمن بطولة "WWE " الخاصة بمصارعة المحترفين المقرر إقامته ضمن فعاليات "موسم الرياض" يوم 27 يونيو الجاري.

نشر تركي مقطع فيديو ترويجي للنزال المرتقب عبر صفحته على "X" وكتب: "إطلاق تذاكر عرض wwe night of champions، المملكة أرينا يوم 27 يونيو".

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