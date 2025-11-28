روج الفنان عمرو سعد لشخصيته بفيلم "الست" الذي تم الكشف عن الإعلان الدعائي الرسمي له استعدادا لطرحه بالسينمات خلال الشهر المقبل.

نشر عمرو سعد، صورا من كواليس تجسيده لشخصية الرئيس جمال عبد الناصر ضمن كواليس الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام.

كواليس فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

آخر أعمال عمرو سعد

كانت آخر أعمال عمرو سعد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "سيد الناس" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول جارحي الذي تنقلب حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، محاطًا بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.

أعمال ينتظر عرضها عمرو سعد قريبا

ينتظر الفنان عمرو سعد عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الغربان"، ومسلسل "الريس" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

