إعلان

"أيام قرطاج السينمائية" يعلن عن الجوائز الموازية لدورته الـ36

كتب : منى الموجي

12:59 م 20/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جائزة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
  • عرض 3 صورة
    جائزة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت أيام قرطاج السينمائية مساء الجمعة 19 ديسمبر 2025 عن الجوائز الموازية لدورتها 36، وتوج بجائزة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لسينما حرية التعبير فيلم "وين يأخذنا الريح" للمخرجة التونسية آمال القلاتي.

وتكونت لجنة تحكيم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من المخرج السينمائي عبدالله شامخ والصحفيتين جيهان التركي وسماح قصد الله.

وفاز بجائزة لينا بن مهني لحقوق الإنسان فيلم "الأسود على نهر دجلة" للمخرج العراقي زردشت أحمد وتكونت لجنة هذه الجائزة من: آمنة بن غربال، سيدة بنور والهاشمي بن فرج.

قائمة الجوائز الموازية:

جائزة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

جائزة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لسينما حرية التعبير: "وين يأخذنا الريح" للمخرجة آمال القلاتي (تونس).

تنويه خاص لفيلم "العصافير لا تهاجر" للمخرج رامي الجربوعي (تونس).

جائزة لينا بن مهني لحقوق الإنسان

ذهبت الجائزة لفيلم "الأسود على نهر دجلة" للمخرج زردشت أحمد (العراق)

أيام قرطاج السينمائية عبدالله شامخ جيهان التركي سماح قصد الله آمال القلاتي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الانقلاب الشتوي خلال ساعات.. الشتاء يبدأ غدًا فلكيًا- اضغط للتفاصيل
عاجل| سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت- اضغط للتفاصيل
عاجل| وفاة الفنانة سمية الألفي.. وتفاصيل ومكان الجنازة- اضغط للتفاصيل