"أيام قرطاج السينمائية" يعلن عن الجوائز الموازية لدورته الـ36

أعلنت أيام قرطاج السينمائية مساء الجمعة 19 ديسمبر 2025 عن الجوائز الموازية لدورتها 36، وتوج بجائزة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لسينما حرية التعبير فيلم "وين يأخذنا الريح" للمخرجة التونسية آمال القلاتي.

وتكونت لجنة تحكيم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من المخرج السينمائي عبدالله شامخ والصحفيتين جيهان التركي وسماح قصد الله.

وفاز بجائزة لينا بن مهني لحقوق الإنسان فيلم "الأسود على نهر دجلة" للمخرج العراقي زردشت أحمد وتكونت لجنة هذه الجائزة من: آمنة بن غربال، سيدة بنور والهاشمي بن فرج.

قائمة الجوائز الموازية:

جائزة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

جائزة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لسينما حرية التعبير: "وين يأخذنا الريح" للمخرجة آمال القلاتي (تونس).

تنويه خاص لفيلم "العصافير لا تهاجر" للمخرج رامي الجربوعي (تونس).

جائزة لينا بن مهني لحقوق الإنسان

ذهبت الجائزة لفيلم "الأسود على نهر دجلة" للمخرج زردشت أحمد (العراق)