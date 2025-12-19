حوار| منتجة "ولنا في الخيال حب" تتحدث عن نجاحه وتكشف عن مشاريعها المُقبلة

احتفل السيناريست والمخرج محمد صلاح العزب بقرب انتهاء عام 2025، بصور من كواليس فيلم "سفاح التجمع" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

نشر محمد صلاح العزب صور من كواليس التصوير عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "الحمد لله حمدا كثيرا، شكرا 2025، من كواليس سفاح التجمع".

كواليس فيلم "سفاح التجمع"

تدور أحداث فيلم "سفاح التجمع" حول أحداث حقيقية عن سفاح التجمع وقتله العديد من الفتيات حتى محاكمته، ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، فاتن سعيد، دنيا سامي، سينثيا خليفة، صابرين، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

أعمال ينتظر عرضها محمد صلاح العزب قريبا

يشارك محمد صلاح العزب بكتابة مسلسل "الكينج" بطولة الفنان محمد إمام والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

