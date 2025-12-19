إعلان

محمد صلاح العزب يحتفل بنهاية 2025 بكواليس من فيلم "سفاح التجمع"

كتب : مروان الطيب

07:34 م 19/12/2025
    محمد صلاح العزب يحتفل بانتهاء عام 2025
    السيناريست محمد صلاح العزب من كواليس سفاح التجمع
    كواليس تصوير فيلم سفاح التجمع
    محمد صلاح العزب مع أحمد الفيشاوي
    السيناريست محمد صلاح العزب
    محمد صلاح العزب من كواليس تصوير سفاح التجمع
    فريق عمل الفيلم من كواليس التصوير
    محمد صلاح العزب مع سمية الألفي

احتفل السيناريست والمخرج محمد صلاح العزب بقرب انتهاء عام 2025، بصور من كواليس فيلم "سفاح التجمع" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

نشر محمد صلاح العزب صور من كواليس التصوير عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "الحمد لله حمدا كثيرا، شكرا 2025، من كواليس سفاح التجمع".

كواليس فيلم "سفاح التجمع"

تدور أحداث فيلم "سفاح التجمع" حول أحداث حقيقية عن سفاح التجمع وقتله العديد من الفتيات حتى محاكمته، ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، فاتن سعيد، دنيا سامي، سينثيا خليفة، صابرين، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

أعمال ينتظر عرضها محمد صلاح العزب قريبا

يشارك محمد صلاح العزب بكتابة مسلسل "الكينج" بطولة الفنان محمد إمام والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

