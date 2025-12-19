كشفت شركة اتحاد الفنانين للسينما عن الإعلان الرسمي لفيلم "جوازة ولا جنازة" للمخرجة أميرة دياب، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي في مصر 7 يناير المُقبل، و8 يناير بالعالم العربي، وذلك بعد عرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

الفيلم هو التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب، تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، ويمزج بين الدراما والرومانسية والكوميديا، وتدور الأحداث حول عائلتين لا يجمع بينهما شيء سوى صلة النسب، تُجبران على قضاء سبعة أيام معًا في مكان ساحر، استعدادًا لحفل زفاف فخم.

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وإشراف على الإنتاج عمر عبدالخالق، مدير التصوير محمد مختار، ومونتاج كمال الملاخ، وموسيقى تصويرية سيف الدين هلال، وستايلست ريما قطب، وديكور أحمد زهران، إنتاج اتحاد الفنانين للسينما، الرشيدي فيلمز.