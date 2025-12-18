تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 7 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: الست، السلم والثعبان 2، ولنا في الخيال.. حب، السادة الأفاضل، قصر الباشا، فيها إيه يعني، أوسكار: عودة الماموث، وحققت أمس الأربعاء 17 ديسمبر 2025، إيرادات بلغت 2 مليون و873 ألفا و183 جنيهات، موزعة على النحو التالي..

الست

احتل فيلم الست المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه مليونا و115 ألفا و309 جنيهات.

"الست" تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة منى زكي، كريم عبدالعزيز، عمرو سعد، أحمد خالد صالح، محمد فراج، تامر نبيل، سيد رجب، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

ولنا في الخيال.. حب

وفاز بالمركز الثاني فيلم "ولنا في الخيال.. حب"، وحقق 705 آلاف و634 جنيها.

"ولنا في الخيال.. حب" تأليف وإخراج سارة رزيق، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، بسنت أبو باشا.

السلم والثعبان 2

ذهب المركز الثالث لفيلم السلم والثعبان 2- لعب عيال، بعد تحقيقه 566 ألفا و14 جنيها.

"السلم والثعبان 2" قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، سوسن بدر، ظافر العابدين، ماجد المصري.

السادة الأفاضل

جاء فيلم السادة الأفاضل في المركز الرابع، محققا 336 ألفا و415 جنيها.

السادة الأفاضل تأليف عبدالرحمن جاويش ومصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي، بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ناهد السباعي، طه دسوقي، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

فيها إيه يعني

وحصل على المركز الخامس فيلم "فيها إيه يعني" محققا 64 ألفا و172 جنيها.

"فيها إيه يعني" تأليف مصطفى عباس، وليد المغازي ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي حامد، بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبدالعزيز.

أوسكار: عودة الماموث

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "أوسكار: عودة الماموث"، محققا 51 ألفا و388 جنيهات.

الفيلم من تأليف حامد الشراب ومصطفى عسكر، إخراج هشام الرشيدي، بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت.

قصر الباشا

وذهب المركز السابع لفيلم "قصر الباشا"، بعد تحقيقه 34ألفا و251 جنيها.

قصر الباشا تأليف محمد ناير، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، مايان السيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، محمد القس، صدقي صخر، نبيل عيسى، سمية رضا، نانسي صلاح.