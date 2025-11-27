مايان السيد: كنت تايهة قبل "ولنا في الخيال.. حب" وأنقذني على المستوى المهني

تصوير- منى الموجي:

أقيم مساء اليوم الخميس 27 نوفمبر، مؤتمر صحفي لصنّاع فيلم "ولنا في الخيال.. حب"، الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي، حضره: المنتج صفي الدين محمود، النجم أحمد السعدني، الفنانة مايان السيد، الموسيقار خالد حماد، مهندس الديكور حمزة طه، وأدارته الكاتبة الصحفية علا الشافعي.

حالات فقد

قال السعدني إن الجمهور تأثر بفيلم "ولنا في الخيال.. حب"، لأنه يلمس ما مروا به من حالات فقد.

وتابع "كلنا مرينا بحالات فقد وتأثرنا ومازلنا وسنظل مهما الزمن داوى من جروح. الفكرة في يوسف أنه قاعد في الحتة دي واتحشر في المكان ده مش عارف يطلع منه، لكن لازم تتحرك وتخلي الاحساس ده جواك وتكمل رحلتك".

طبيب نفسي

وكشف السعدني أنه استشار طبيب نفسي قبل تقديمه لشخصية الدكتور يوسف، موضحا "لأن فيه جزء من جوة حقيقي، والدور ده ساعدني أخرج مشاعر مكبوتة كتير".

وأشار إلى تلقيه رسالة جعلته يشعر بالسعادة، قال فيها أحد مشاهدي العمل، إن "ولنا في الخيال.. حب" منحه الأمل، وعلق السعدني "لو مسمعتش غير الجملة دي طول حياتي فأنا مبسوط، إنك تساعد إنسان مفيش أفضل من كدة، عشان كدة أنا ممتن للدور ده الحقيقي".

"ولنا في الخيال.. حب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، عن دكتور في أكاديمية الفنون، وعلاقته بطالب وطالبة بينهما قصة حب. الفيلم هو أول عمل روائي طويل لـ سارة رزيق كمؤلفة ومخرجة، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق.