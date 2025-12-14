14 صورة من حفل افتتاح الدورة 36 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية

افتتح مهرجان أيام قرطاج السينمائية أمس السبت 13 ديسمبر، فعاليات دورته السادسة والثلاثين، في حفل أقيم بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بحضور صناع السينما التونسية والعربية والإفريقية وعدد من الضيوف الأجانب من المشاركين في مسابقات الأفلام ولجان التحكيم والأقسام الموازية وسينما "تحت المجهر".

وشهد حفل الافتتاح عزف منفرد على البيانو لـ عمر الواعر في مشهد عنوانه الحنين لموسيقى متفردة وموسيقار "يظل بيننا" هو الموسيقار الراحل زياد الرحباني، الذي رحل عن عالمنا في 26 يوليو عام 2025.

وتحتفي الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية في قسم "سينما تحت المجهر" بسينما أرمينيا، الفلبين وإسبانيا، وأعلن أمين بن حمزة مقدم حفل الافتتاح عن خصوصية هذا الاحتفاء وعن برنامج تكريم عدد من السينمائيين من مؤسسي السينما الإفريقية والعربية، ومن الأسماء المؤثرة في الحراك السينمائي بالمنطقة، وهم: محمد الأخضر حمينة، سليمان سيسه، بولين سومانوفييرا، وليد شميط، الفاضل الجزيري والفنانة العالمية كلوديا كاردينالي مع عرض فيديو عن مسيرتها وحبها لبلد ولدت فيه، تونس.

ومنحت أيام قرطاج السينمائية "التانيت الشرفي" خلال حفل افتتاح الدورة السادسة والثلاثين للمنتج السينمائي التونسي الكبير عبدالعزيز بن ملوكة وتسلم صاحب المسيرة الحافلة بالإنتاجات التونسية والأجنبية التكريم من المخرج محمد دمق.

وتم عرض صور أعضاء مختلف لجان التحكيم على شاشة حفل الافتتاح (لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة - لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة - لجنة تحكيم الأفلام القصيرة وقرطاج للسينما الواعدة - لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول جائزة الطاهر شريعة)

كما شهد الحفل عزف مقطوعة أخرى لزياد الرحباني "بلا ولا شي" بتوقيع عمر الواعر ومريم العبيدي، بعدها صعد مدير الدورة محمد طارق بن شعبان الركح مرحبا بالحضور ومعبرا عن فخر تونس وحرصها على استمرارية أيام قرطاج السينمائية.

وأكد محمد طارق بن شعبان أن أيام قرطاج السينمائية ستظل منصة للاحتفاء بالسينما وصناعها ومساحة لتلاقي الأفكار المبنية على الجدلية بين المرئي والسمعي والحسي والوجداني والمعرفي.

واستعان مدير الدورة محمد طارق بن شعبان بكلمات مارتن سكورسيزي "لا يمكننا ترك الصناعة تقتل السينما" لذلك سيظل نبراس "الأيام" حب السينما وتقاسم التجارب الإبداعية في محاكاتها للواقع ودعم سينما المؤلف. بهذه الكلمات أعلن محمد طارق بن شعبان عن الافتتاح الرسمي للدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية.

ودعا مقدم حفل الافتتاح أمين بن حمزة المخرجة آن ماري جاسر للمسرح قبل عرض فيلمها "فلسطين 36" والتي عبرت عن اعتزازها بعرض الفيلم لأول مرة في تونس في أيام قرطاج السينمائية كاشفة عن حبها واحترامها للشعب التونسي.

فلسطين 36 بطولة: كامل الباشا، هيام عباس، ياسمين المصري، صالح بكري، كريم داود عناية، ظافر العابدين والممثلين العالميين وليام كانينغهام وجيريمي آيرونز، ومن كتابة مخرجته آن ماري جاسر.