25 صورة للفائزين في حفل توزيع جوائز إيمي 2025





كتب- مروان الطيب:

انتهت قبل قليل، فعاليات حفل توزيع جوائز إيمي في دورته الـ77 هذا العام، إذ أقيم اليوم الإثنين، على مسرح بيكوك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع الدراما التلفزيونية من حول العالم.

كان من أبرز هؤلاء النجوم: "سام روكويل، جيك جيلينهال، سكارليت جوهانسون، بن ستيلر، سيث روجن، سيدني سويني، الإعلامي الأمريكي ستيفن كولبرت، كيت بلانشيت، كريستين ميلوتي،أوين كوبر، كولمان دومينجو، ميجان سالتر، بيدرو باسكال، كاثي بيتس، جين سمارت، تينا فاي"، إذ حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

وشهد الحفل منافسة شرسة على العديد من الفئات المختلفة، كان أبرزها فوز الممثل الأمريكي سيث روجن بجائزة "أفضل ممثل" في دور رئيسي عن المسلسل الكوميدي "The Studio"، الممثل الأمريكي تراميل تيلمان الفائز بجائزة "أفضل ممثل في دور مساعد" عن مسلسل " Severance" ليصبح أول ممثل ذو بشرة سمراء يحصل على الجائزة بهذه الفئة.

كما فاز فاز الممثل الإنجليزي، أوين كوبر بجائزة الإيمي كأفضل ممثل في دور مساعد عن المسلسل المحدود "Adolescence"، ليصبح أصغر ممثل يحصل على الجائزة في تاريخ حفل الجوائز الأشهر في العالم.

وفازت الممثلة كريستين ميلوتي بجائزة "أفضل ممثلة" بمسلسل محدود عن مسلسل الجريمة والإثارة "The Penguin"،كما فاز الإعلامي الأمريكي ستيفن كولبرت بجائزة "أفضل برنامج توك شو".

وفاز مسلسل الدراما "The Pett" أفضل مسلسل دراما، وفاز مسلسل "The Studio" على جائزة "أفضل مسلسل كوميدي، وفاز "Rebel Ridge" على جائزة "أفضل فيلم تلفزيوني.

وفاز الممثل نوح وايل بجائزة "أفضل ممثل في مسلسل درامي"The Pitt"، وفازت الممثلة بريت لوار على جائزة "أفضل ممثلة في دور درامي" عن مسلسل "Severance"، كما فازت الممثلة جين سمارت بجائزة "أفضل ممثلة في دور رئيسي" عن المسلسل الكوميدي "Hacks".

جائزة الإيمي ‏هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، أنشئت عام 1949، وتقوم بتكريم الأعمال والبرامج التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام وحازت على استحسان النقاد والجمهور.