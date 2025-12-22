انتحار الممثل الأمريكي جيمس رانسون شنقا في لوس أنجلوس- صور

بعد عرضه في مصر.. 10 معلومات عن الجزء الثالث من "Avatar"



وكالات

توفي الممثل الأمريكي الشهير جيمس رانسون، عن عمر يناهز 46 عاما، بعد أن أقدم على الانتحار شنقا في مقاطعة لوس أنجلوس، وفقا لما ذكره الطب الشرعي.

وأظهرت نتائج فحص مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس، أن انتحار جيمس رانسون وقع في 19 ديسمبر، إذ أكد المكتب عدم وجود أي علامات تدل على تعرضه لعنف نافية وقوع جريمة.

كان رانسون، قد ظهر لآخر مرة على الشاشة في حلقة من الموسم الثاني من مسلسل "بوكر فيس" التي بُثت في يونيو الماضي.

ولد جيمس رانسون في بالتيمور، بولاية ماريلاند في 2 يونيو 1979، ودرس في مدرسة كارفر للفنون والتكنولوجيا في مدينة تَوسُن بماريلاند من عام 1993 حتى 1997 المتخصصة لجذب الطلاب الموهوبين وتسمح للطلاب بالتخصص في مواد مثل المسرح، والرقص، والكتابة، والفنون الجميلة، والسينما، بالإضافة إلى جميع المواد الأكاديمية الإلزامية.

وبدأ رانسون مسيرته التمثيلية عام 2001، وبرز بأدواره في النسخة الأمريكية من فيلم "أولد بوي"، وثنائية "سينيستر"، وأفلام الرعب "التخرج" و"الهاتف الأسود".

واكتسب الفنان الراحل شهرة واسعة من خلال تجيسده دور "إدي كاسبرابراك" في فيلم الرعب "آي تي- الفصل الثاني" المقتبس عن رواية ستيفن كينج، بالإضافة إلى ذلك، شارك رانسون في الموسم الثاني من المسلسل الدرامي البوليسي "ذا واير"، حيث لعب دور المهرب "زيجي سوبوتكا".

كان رانسون قد كشف، في عام 2021، أنه ناجٍ من اعتداء جنسي متكرّر تعرّض له على يد مدرّسه الخصوصي تيموثي روالو داخل منزل عائلته في فينيكس، ماريلاند، عام 1992، حين كان في الثانية عشرة من عمره.

كتب حينها: "أذكر أنني كنت أغسل الدماء والبراز من ملاءاتي بعد مغادرته، خجلا من إخبار أي أحد".

وأرجع إدمانه لاحقا على الكحول والمخدرات إلى تلك الصدمة، قبل أن يتعافى عام 2006 عن عمر 27 عاما.

وقد أبلغ الشرطة بالواقعة في مارس 2020، لكنّ مكتب المدعي العام في مقاطعة بالتيمور قرر عدم المضيّ قدما في التحقيق، وفقا لروسيا اليوم.