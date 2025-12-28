وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما

بعد عرضه في مصر.. 10 معلومات عن الجزء الثالث من "Avatar"

رحلت عن عالمنا النجمة الفرنسية بريجيت باردو، عن عمر 91 عاما، اليوم الأحد 28 ديسمبر، بعد مشوار فني حافل.

وأعلنت مؤسسة أيقونة السينما الفرنسية الراحلة، عبر صفحاتها في مواقع التواصل، عن رحيلها اليوم، وكتبت :" تعلن مؤسسة بريجيت باردو ببالغ الحزن وفاة مؤسستها ورئيستها السيدة بريجيت باردو الممثلة والمغنية المشهورة عالميا".

وقدمت الراحلة، عبر مشوارها الفني، مجموعة من أبرز الأفلام الفرنسية، ومنها: "الاحتقار"، و"الحقيقة"، و"في حالة حدوث مكروه"، و"فيفا ماريا"، و"بابيت تذهب إلى الحرب"، و"خلق الله المرأة".

وأسست الراحلة في عام 1986، مؤسستها الخيرية لحماية الحيوانات، في فرنسا، وحول العالم، وأقامت ملاجئ خاصة بها.

وأصدرت بريجيت باردو، العديد من المؤلفات عن سيرتها الذاتية، وكان آخرها كتاب "أبجديات بي بي" الذي صدر أكتوبر الماضي.

