إعلان

أمير المصري يروج لفيلم "Giant" ويكشف عن موعد عرضه في مصر

كتب : مروان الطيب

06:35 م 29/12/2025

أمير المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواصل النجم العالمي، أمير المصري الترويج لفيلمه "Giant" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي حول العالم يوم 9 يناير المقبل.

أعاد أمير المصري نشر صورة من كواليس الفيلم عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام وكتب: "مصر، استعدوا فيلم giant في السينمات 14 يناير".

فيلم "Giant" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وكشفت إدارة المهرجان وقتها عن نفاد تذاكر عرض الفيلم بالكامل، وسط احتفاء كبير بالنجم أمير المصري وفريق عمل الفيلم.

كواليس فيلم "Giant"

تدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذانية للملاكم اليمني البريطاني "نسيم حميد" ورحلته إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب الآيرلندي بريندان إنجل الذي لعب دورًا في نجاحه.

أمير-المصري-على-انستجرام

اقرأ أيضا:

"الست" في مقدمتها.. أعمال أشعلت معارك في 2025

إبراهيم عيسى يكشف سر نجاح عمرو دياب.. ماذا قال؟

أمير المصري فيلم Giant دور العرض السينمائي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

تنزانيا

- -
18:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
لحظة بلحظة.. مباراة مصر وأنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
"نهاية المرحلة".. تصاعد المطالب بتغيير حكومة مدبولي في بداية 2026
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
إسطبل خيول.. تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الكبير: حبس و3 اتهامات
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد