يواصل النجم العالمي، أمير المصري الترويج لفيلمه "Giant" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي حول العالم يوم 9 يناير المقبل.

أعاد أمير المصري نشر صورة من كواليس الفيلم عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام وكتب: "مصر، استعدوا فيلم giant في السينمات 14 يناير".

فيلم "Giant" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وكشفت إدارة المهرجان وقتها عن نفاد تذاكر عرض الفيلم بالكامل، وسط احتفاء كبير بالنجم أمير المصري وفريق عمل الفيلم.

كواليس فيلم "Giant"

تدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذانية للملاكم اليمني البريطاني "نسيم حميد" ورحلته إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب الآيرلندي بريندان إنجل الذي لعب دورًا في نجاحه.

