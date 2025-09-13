كتب- مروان الطيب:

حرصت النجمة العالمية ليلي كولينز على حضور فعاليات أسبوع الموضة، الذي يقام في مدينة نيويورك الأمريكية، وسط حضور عدد كبير من النجوم ومصممي الأزياء من حول العالم.

وخطفت ليلي الأنظار فور وصولها، إذ ظهرت مرتدية فستان أنيق، ولكن لاحظ جمهورها ومحبيها انقاصها للوزن بشكل ملحوظ، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت تمر بوعكة صحية، أم دور جديد يتطلب هذا الأمر.

وكانت آخر مشاركات ليلي كولينز على شاشة السينما بفيلم "Maxxxine" عام 2024.

يذكر أن ليلي كولينز تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الإثارة "Titan".

