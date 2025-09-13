إعلان

بـ "نحافة صادمة".. ليلي كولنز تثير الشكوك حول حالتها الصحية في أسبوع الموضة بنيويورك

10:16 م السبت 13 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ليلي كولينز من أسبوع الموضة في نيويورك (3)
  • عرض 3 صورة
    ليلي كولينز من أسبوع الموضة في نيويورك (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

حرصت النجمة العالمية ليلي كولينز على حضور فعاليات أسبوع الموضة، الذي يقام في مدينة نيويورك الأمريكية، وسط حضور عدد كبير من النجوم ومصممي الأزياء من حول العالم.

وخطفت ليلي الأنظار فور وصولها، إذ ظهرت مرتدية فستان أنيق، ولكن لاحظ جمهورها ومحبيها انقاصها للوزن بشكل ملحوظ، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت تمر بوعكة صحية، أم دور جديد يتطلب هذا الأمر.

وكانت آخر مشاركات ليلي كولينز على شاشة السينما بفيلم "Maxxxine" عام 2024.

يذكر أن ليلي كولينز تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الإثارة "Titan".

اقرأ أيضا:

ماذا قال المخرج خالد جلال عن محمود الخطيب بعد اعلانه عدم الترشح لرئاسة الأهلي؟

المخرج جمال عبد الحميد يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية

ليلي كولينز أسبوع الموضة نيويورك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك جديد من وزارة الصحة بشأن أزمة مرضى العيون بمستشفى 6 أكتوبر
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام