تواصل الممثلة وعارضة الأزياء العالمية، بيلا حديد الترويج لمسلسلها الجديد "The Beauty" المقرر عرضه على قناة "fx" وعلى منصة "hulu" يوم 21 يناير الجاري.

نشرت بيلا صور من كواليس المسلسل عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بشكل غريب ومختلف، وسط ترقب جمهورها ومحبيها لـ أولى بطولاتها في الدراما التلفزيونية.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما والخيال العلمي حول الشريكان درو فوستر وكارا فون اللذان يقومان بالتحقيق في مرض "الجمال" المنقول جنسياً والذي يسبب آثاراً تجميلية ولكنه يثبت أنه مميت، ويتفاديان المسؤولين الفاسدين ومرتزق يستهدفهم وسط مؤامرة حكومية مشتبه بها.

ويشارك بيلا حديد بطولة المسلسل مجموعة من النجوم هم أشتون كوتشر، ريبيكا هال، إيفان بيترز، باتريك لويس، وروب يانج.

الظهور الأخير لـ بيلا حديد

كشفت بيلا حديد مؤخرا عن وجودها بمدينة دالاس الأمريكية ضمن مشاركتها في الحملة الإعلانية لشركة خاصة بالعطور والعناية بالبشرة.

ونشرت بيلا صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بعدد من الإطلالات الجريئة والأنيقة.

كما حرصت بيلا على التقاط العديد من الصور مع الجمهور الذي حاصرها منذ لحظة ظهورها.

