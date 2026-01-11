20 صورة لنجوم السينما العالمية من حفل الشاي الخاصة بالـ BAFTA

حفيدة تشارلي شابلن تخطف الأنظار في .."Avatar" ما القصة؟

أقامت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون، حفل شاي لنجوم ومشاهير السينما العالمية في مدينة بيفرلي هيلز الأمريكية يوم السبت، والمرشحين لجوائز البافتا BAFTA لهذا العام.

وهذا التقليد تتبعه الأكاديمية سنويا قبيل الإعلان عن جوائزها التي تمنحها للأعمال الفنية المتميزة في السينما والتليفزيون وصناعها.

وحضر الاحتفال عدد كبير من نجوم وصناع السينما العالمية، أبرزهم: ليوناردو دي كابريو، ريناتي ريتسفي، تشيس آنفينتي، جوش سافدي.

كما حضر الحفل: ديلان أوبرين، واجنر مورا، لي بيونج هون، واكيم تريير، كلوي زاو، وآخرون.