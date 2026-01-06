إعلان

وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر يناهز 70 عامًا

كتب : سهيلة أسامة

05:16 م 06/01/2026

المخرج السينمائي بيلا تار

رحل عن عالمنا منذ ساعات المخرج السينمائي المجري بيلا تار، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وأعلنت وكالات أنباء مجرية خبر الوفاة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وُلد بيلا تار عام 1955 في مدينة بيتش، وهي مدينة جامعية تقع جنوب المجر.

وبدأ بيلا مسيرته السينمائية في سن مبكرة، إذ صنع أول أفلامه كهواية وهو في السادسة عشرة من عمره، مستخدمًا كاميرا أهداها له والده، ويُعد من أبرز وأهم صُنّاع السينما في المجر.

