إعلان

بعد تخطي "avatar 3" المليار دولار.. 20 صورة لجيمس كاميرون من كواليس أفلامه

كتب : مروان الطيب

09:00 ص 06/01/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    المخرج جيمس كاميرون من كواليس أحد أفلامه
  • عرض 20 صورة
    المخرج المخضرم جيمس كاميرون
  • عرض 20 صورة
    جيمس كاميرون مع المخرج بيتر جاكسون
  • عرض 20 صورة
    جيمس كاميرون مع أرنولد شوارزنيجر
  • عرض 20 صورة
    جيمس كاميرون مع المخرج فرانسيس فورد كوبولا
  • عرض 20 صورة
    جيمس كاميرون مع جائزة الأوسكار
  • عرض 20 صورة
    جيمس كاميرون مع جون ترافولتا
  • عرض 20 صورة
    المخرج العالمي جيمس كاميرون
  • عرض 20 صورة
    جيمس كاميرون مع دي كابريو وكيت وينسلت
  • عرض 20 صورة
    جيمس كاميرون مع زوي سالدانا بطلة فيلمه أفاتار
  • عرض 20 صورة
    جيمس كاميرون مع فريق عمل فيلم أفاتار
  • عرض 20 صورة
    جيمس كاميرون مع ليوناردو دي كابريو
  • عرض 20 صورة
    جيمس كاميرون مع كريستوفر نولان وديفيد فينشر
  • عرض 20 صورة
    جيمس كاميرون من كواليس تصوير أفاتار
  • عرض 20 صورة
    جيمس كاميرون من كواليس فيلم تايتانيك
  • عرض 20 صورة
    جيمس كاميرون من كواليس فيلم أفاتار
  • عرض 20 صورة
    جيمس كاميرون يفوز بالجولدن جلوب
  • عرض 20 صورة
    جيمس كاميرون يروج لفيلم أفاتار
  • عرض 20 صورة
    جيمس كاميرون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق الجزء الثالث من سلسلة أفلام الخيال العلمي "Avatar" نجاح كبير بدور العرض السينمائي حول العالم، وتخطيه حاجز المليار دولار، ليصبح المخرج جيمس كاميرون أول مخرج في تاريخ السينما تتخطى أفلامه حاجز الـ 4 مليار دولار حول العالم.

واعتاد المخرج جيمس كاميرون النجاح في الأفلام السينمائية، إذ كانت أولى نجاحاته على شاشة السينما بفيلم "Titanic" عام 1997، وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا فاق كل التوقعات وقت عرضه بإيردات عالمية بلغت 2 مليار دولار ليكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ السينما.

فاجئ جيمس كاميرون الجميع عقب ذلك، وأعلن عن إخراجه فيلم "Avatar" عام 2009 الذي كان بمثابة ظاهرة سينمائية اجتمع عليها الملايين من عشاق السينما حول العالم، ليضع الفيلم حجر أساس جديد للمؤثرات البصرية في السينما، وظهر للجمهور تحفة سينمائية خالدة.

الجزء الأول من سلسلة أفلام "Avatar" عام 2009، حقق نجاحا كبيرا على الصعيدين الجماهيري والنقدي بإيرادات عالمية بلغت 2 مليار و923 مليون دولار، كما فاز بـ 3 جوائز أوسكار هم "أفضل مؤثرات بصرية" و"أفضل إخراج فني" و"أفضل تصوير سينمائي".

ليعلن بعدها جيمس كاميرون إنتاج وإخراج المزيد من الأجزاء مرورا بالجزء الثاني بعنوان "Avatar: The Way of Water" عام 2022، مستكملًا الفيلم نجاح الجزء الأول وتخطت إيراداته العالمية حاجز الـ 2 مليار دولار، حيث أعلن جيمس كاميرون استمرار إنتاج المزيد من أجزاء السلسلة المقرر عرضها تباعا حتى عام 2031.

اقرأ أيضا:

بعد لحظات مرعبة بالطائرة. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر

معلومات عن الفنانة إيمان الزيدي بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

جيمس كاميرون Avatar أفاتار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)
أخبار مصر

أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)
الجيش الإسرائيلي: استهداف مستودعات للأسلحة ومواقع لـ حزب الله وحماس في
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي: استهداف مستودعات للأسلحة ومواقع لـ حزب الله وحماس في
" لا تفضل الظهور".. 25 صورة لزوجة دونجا نجم الزمالك من حفل الزفاف
مصراوي ستوري

" لا تفضل الظهور".. 25 صورة لزوجة دونجا نجم الزمالك من حفل الزفاف
موقف إنساني من ياسر إبراهيم بعد حصوله على أفضل لاعب في مباراة مصر وبنين
رياضة عربية وعالمية

موقف إنساني من ياسر إبراهيم بعد حصوله على أفضل لاعب في مباراة مصر وبنين
عمرو أديب: الموقف المصري السعودي واضح.. رفض التقسيم والدويلات في المنطقة
أخبار مصر

عمرو أديب: الموقف المصري السعودي واضح.. رفض التقسيم والدويلات في المنطقة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026