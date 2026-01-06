توم كروز في الصدارة.. تعرف على قائمة الممثلين العالميين الأعلى أجرًا في

حقق الجزء الثالث من سلسلة أفلام الخيال العلمي "Avatar" نجاح كبير بدور العرض السينمائي حول العالم، وتخطيه حاجز المليار دولار، ليصبح المخرج جيمس كاميرون أول مخرج في تاريخ السينما تتخطى أفلامه حاجز الـ 4 مليار دولار حول العالم.

واعتاد المخرج جيمس كاميرون النجاح في الأفلام السينمائية، إذ كانت أولى نجاحاته على شاشة السينما بفيلم "Titanic" عام 1997، وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا فاق كل التوقعات وقت عرضه بإيردات عالمية بلغت 2 مليار دولار ليكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ السينما.

فاجئ جيمس كاميرون الجميع عقب ذلك، وأعلن عن إخراجه فيلم "Avatar" عام 2009 الذي كان بمثابة ظاهرة سينمائية اجتمع عليها الملايين من عشاق السينما حول العالم، ليضع الفيلم حجر أساس جديد للمؤثرات البصرية في السينما، وظهر للجمهور تحفة سينمائية خالدة.

الجزء الأول من سلسلة أفلام "Avatar" عام 2009، حقق نجاحا كبيرا على الصعيدين الجماهيري والنقدي بإيرادات عالمية بلغت 2 مليار و923 مليون دولار، كما فاز بـ 3 جوائز أوسكار هم "أفضل مؤثرات بصرية" و"أفضل إخراج فني" و"أفضل تصوير سينمائي".

ليعلن بعدها جيمس كاميرون إنتاج وإخراج المزيد من الأجزاء مرورا بالجزء الثاني بعنوان "Avatar: The Way of Water" عام 2022، مستكملًا الفيلم نجاح الجزء الأول وتخطت إيراداته العالمية حاجز الـ 2 مليار دولار، حيث أعلن جيمس كاميرون استمرار إنتاج المزيد من أجزاء السلسلة المقرر عرضها تباعا حتى عام 2031.

