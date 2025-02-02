بيكيه يعود لمنزل شاكيرا بعد انفصالهما لهذا السبب

كتب- مروان الطيب:

فوجئ جمهور لاعب كرة القدم الإسباني المعتزل، جيرارد بيكيه بتواجده في منزل صديقته السابقة شاكيرا، المطل على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، من أجل رعاية أطفاله ساشا وميلانو، بسبب استعدادات شاكيرا لجولتها الغنائية المستمرة وسفرها إلى المكسيك والممتدة حتى شهر يونيو المقبل.

وكشفت تقارير عالمية منها صحيفة "Vanitatis"، أن بيكيه ظهر في منزل طليقته شاكيرا على الرغم من الانفصال، وقراره مؤخرًا بالانتقال إلى مدينة ميامي الأمريكية لمتابعة أعماله التجارية هناك.

وأوضحت التقارير أن جيرارد بيكيه قرر أن يغير علاقته مع صديقته الحالية، عارضة الأزياء كلارا شيا، وأنهما يعيشان معًا بشكل منفصل، وهو ما يعني أن الأشخاص يختارون العيش بشكل منفصل حتى وإن كان بإمكانهم العيش معًا، تجنبًا للمشاكل والإرهاق.

وأعلن بيكيه انفصاله عن شاكيرا عام 2022، بعد ما يقرب من 12 عامًا من الارتباط، وتم تأكيد الانفصال بعدما تداولت وسائل إعلام عالمية أخبار بخيانة بيكيه لشاكيرا مع طالبة في العشرينيات من عمرها.

يذكر أن، آخر ما طرحته شاكيرا كانت أغنية على طريقة الفيديو كليب بعنوان "Soltera" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وتخطت حاجز الـ 100 مليون مشاهدة.

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