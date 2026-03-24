خطفت النجمة العالمية زيندايا الأنظار خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد "The Drama" الذي أقيم في باريس استعدادا لعرضه بالسينمات مطلع شهر أبريل المقبل.

ظهرت زيندايا على الريد كاربت مرتدية فستان ساحر وجذاب خطفت به الأنظار، وكان برفقتها بطل الفيلم النجم روبرت باتينسون والتقطا العديد من الصور التذكارية معا.

كواليس فيلم "The Drama"

تدور أحداث الفيلم حول حبيبان مخطوبان على وشك الزواج يمران باختبار صعب عندما يتسبب منعطف غير متوقع في خروج أسبوع زفافهما عن مساره.

الفيلم يشارك ببطولته كل من زيندايا، روبرت باتينسون، سيدني ليمون، هانا جروث، مايكل أبوت، تأليف وإخراج كريستوفر برجلي، ومن المقرر عرض الفيلم بدور العرض السينمائي حول العالم يوم 3 أبريل المقبل.

روبرت باتينسون يعيش انتعاشة فنية في 2026

يشارك النجم روبرت باتينسون بأكثر من فيلم سينمائي من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "The Odyssey" للمخرج العالمي كريستوفر نولان والمقرر عرضه يوم 17 يوليو المقبل، إلى جانب الجزء الثالث من سلسلة أفلام "Dune" المقرر عرضه بشهر ديسمبر من العام الجاري.

"كل شيء كان يعكس شخصيتي".. أول تعليق من ملك أحمد زاهر بعد إعلان خطوبتها





وفاة المخرج والناقد السينمائي أحمد عاطف بعد صراع مع المرض



