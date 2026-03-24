"Disney" تكشف عن إعلان النسخة الواقعية لفيلم "Moana" استعدادا لعرضه بالسينمات

كتب : مروان الطيب

09:40 م 24/03/2026
    النسخة الكارتونية لفيلم موانا
    بوستر النسخة الواقعية
    ديزني
    بوستر النسخة الكارتونية
    ذا روك
    كاثرين لاجايا في كواليس فيلم موانا
    كواليس النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة موانا
    ذا روك في كواليس فيلم موانا
    كواليس النسخة الواقعية لفيلم موانا

طرحت شركة "ديزني" الإعلان الدعائي الرسمي للنسخة الواقعية الخاصة بفيلم الرسوم المتحركة "Moana" استعدادا لعرضه بالسينمات مطلع شهر يوليو المقبل.

ويشارك ببطولة الفيلم النجم العالمي دواين ذا روك جونسون الذي يجسد شخصية "ماوي" ضمن أحداث الفيلم، وتشاركه البطولة الممثلة الأسترالية كاثرين لاجايا التي تجسد شخصية "موانا".

كواليس فيلم الرسوم المتحركة "Moana"

عرض فيلم الرسوم المتحركة "Moana" عام 2016 وحقق إيرادات عالمية بلغت 643 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر ب 150 مليون، كما رشح الفيلم لجائزتي أوسكار هما "أفضل فيلم رسوم متحركة"، و"أفضل أغنية".

لتقرر ديزني إنتاج جزء ثان لاستكمال رحلة نجاح الجزء الأول، وعرض الجزء الثاني عام 2024 وحقق إيرادات تخطت الجزء الأول بمليار دولار عالميا من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 150 مليون دولار.

ديزني تحول كلاسيكياتها إلى نسخ واقعية

وتعمل شركة ديزني خلال الفترة الماضية على تحويل عدد من كلاسيكايتها إلى نسخ واقعية كان آخرها فيلم "How To Train Your Dragon" الذي عرض بشهر يونيو العام الماضي، وحقق إيرادات عالمية بلغت 636,200,831 مليون دولار، كما تستعد لإنتاج جزء ثان من فيلم "Aladdin" بطولة النجم العالمي ويل سميث والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

