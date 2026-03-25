طالب النجم الأمريكي مارك رافالو الشعب الأمريكي بالتظاهر ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر صفحته الرسمية على "انستجرام".

وكتب مارك رافالو: "انضموا الينا يوم السبت 28 مارس في تظاهرة ضخمة ويجب علينا أن نتكاتف سويا ولتعلم إدارة ترامب أننا لن نستسلم".

مارك رافالو ينتقد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

يعد النجم مارك رافالو هو من أبرز نجوم هوليوود الذين هاجموا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه فترته الرئاسية الثانية، ودائما ما يقوم بنشر العديد من الصور والفيديوهات لانتهاكات الجيش الأمريكي والسياسات الأمريكية أبرزها مشاركتها في الحرب على قطاع غزة، وطالب رافالو ترامب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

مارك رافالو يهاجم دونالد ترامب بعد انضمامه لفضائح "إبستين" الجنسية

هاجم الممثل الأمريكي مارك رافالو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الكشف عن الوثائق الخاصة بالملياردير الراحل جيفري إبستين خلال محاكمته في نيويورك بتهمة استغلال قاصرات وعن تورط "ترامب" في القضية نظرًا لعلاقته الوطيدة بالملياردير الراحل.

وأعاد "مارك" نشر بوست لأحد متابعيه على حسابه الرسمي بتطبيق "X" والتي علقت قائلة: "ترامب ذهب إلى جزيرة إبستين، في رحلتين مختلفتين مع عدد من القاصرات وهن ليسوا بناته أو بنات عمامه، ويمكنه أن يغتصب ويسرق ويحاول الإطاحة بالحكومة، هذا هو حلمهم الأمريكي".

ليرد عليها "مارك" قائلا: "هناك محاولات ترسم كل من في تلك الرحلات على أنهم مشتهون للأطفال باستثناء الرجل الوحيد الذي يبتسم وسط مجموعة من الفتيات الصغيرات الذين توجهوا جميعًا معه إلى جزيرة الخيال الخاصة بإبستين، أراهن أن هناك بعض الجمهوريين المحترمين المتبقيين في أمريكا والذي قد يعتقدون أن هذا الأمر مبالغ فيه".

