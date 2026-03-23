يعرض في مصر.. 10 معلومات عن فيلم الخيال العلمي "Project Hail Mary"

كتب : مروان الطيب

05:45 م 23/03/2026
يحقق فيلم الدراما والخيال العلمي "Project Hail Mary" نجاحا كبيرا بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي منذ بدء عرضه في السينمات 20 مارس الجاري.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والخيال العلمي حول رائد فضاء يستيقظ من سباته العميق ليجد نفسه داخل مركبة فضاء مع صعوبة في تذكر مهمته الرئيسية، ومع الوقت يبدأ في استعادة ذاكرته ليكتشف أنه في مهمة لمعرفة السبب وراء ظهور مادة غريبة تقضي على الشمس في محاولة لإنقاذ كوكب الأرض.

ونقدم لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن فيلم "Project Hail Mary":

1- تقدر ميزانية الفيلم بـ 108 مليون دولار.

2- الفيلم حقق إيرادات عالمية بلغت 140 مليون دولار بأول أسبوع عرض.

3- الفيلم يعرض بتقنية IMAX عالية الدقة والوضوح.

4- الفيلم بدأ عرضه في مصر بالتزامن مع عيد الفطر.

5- الفيلم حصل على تقييم 8.5/10 على موقع "IMDB".

6- الفيلم من بطولة النجم العالمي ريان جوسلينج.

7- دخل الفيلم قائمة "IMDB" لأفضل 100 فيلم في تاريخ السينما واحتل المركز 88.

8- الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الأمريكي أندي وير صدرت عام 2021.

9- الفيلم حاز على إشادات كبيرة من قبل الجمهور والنقاد.

10- من المتوقع أن يتخطى الفيلم حاجز الـ 200 مليون دولار إيرادات خلال الأسبوع المقبل.

