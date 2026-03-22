إعلان

فان دام ينعى أسطورة هوليوود تشاك نوريس بكلمات مؤثرة

كتب : مروان الطيب

10:00 ص 22/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    فاندام مع تشاك نوريس في شبابه
  • عرض 4 صورة
    جون كلود فان دام مع الراحل تشاك نوريس
  • عرض 4 صورة
    فاندام ينعى تشاك نوريس برسالة مؤثرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعى نجم هوليوود جون كلود فان دام، أسطورة هوليوود تشاك نوريس الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 86 عاما.
نشر فان دام عدد من الصور التي جمعته بالنجم الراحل تشاك نوريس بالعديد من المناسبات عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" وكتب: " أتقدم بأحر التعازي لرحيل صديقي تشاك نوريس. عرفنا بعضنا منذ الصغر، وكنت أكنّ له كل الاحترام والتقدير، قلبي ودعائي مع عائلته لن ننساه أبدًا".

عائلة تشاك نوريس تعلن رحيله في بيان رسمي

أعلنت عائلة تشاك نوريس وفاته في بيان رسمي، وأنه رحل عن عالمنا أول أمس الخميس وسط حزن جمهوره ومحبيه حول العالم.
اشتهر تشاك نوريس بمشاركته بعدد كبير من أفلام الأكشن والفنون القتالية، وتعاون خلال مسيرته مع ألمع النجوم وكبرى شركات الإنتاج حول العالم.

آخر أعمال فاندام على شاشة السينما وأفلام ينتظر عرضها قريبا

كانت آخر أعمال فاندام على شاشة السينما بفيلم الأكشن والكوميديا "The Gardner" عام 2025.
كما ينتظر عرض فيلم المغامرات والأكشن " What's My Name?" المقرر طرحه بالسينمات خلال العام الجاري.

أحدث الموضوعات

بالموبايل.. خطوات شحن كارت عداد الكهرباء خلال إجازة عيد الفطر
أخبار مصر

بالموبايل.. خطوات شحن كارت عداد الكهرباء خلال إجازة عيد الفطر
الالتهاب السحائي يهدد بريطانيا.. ارتفاع الإصابات واصطفاف المئات للحصول
شئون عربية و دولية

الالتهاب السحائي يهدد بريطانيا.. ارتفاع الإصابات واصطفاف المئات للحصول
مذبحة كرموز.. القبض على شاب قتل والدته و5 من أشقائه بالإسكندرية
أخبار المحافظات

مذبحة كرموز.. القبض على شاب قتل والدته و5 من أشقائه بالإسكندرية
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
يلهو بين السيارات.. سائقة تتدخل لإنقاذ طفل قبل لحظات من الموت
حوادث وقضايا

يلهو بين السيارات.. سائقة تتدخل لإنقاذ طفل قبل لحظات من الموت

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان