نعى نجم هوليوود جون كلود فان دام، أسطورة هوليوود تشاك نوريس الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 86 عاما.

نشر فان دام عدد من الصور التي جمعته بالنجم الراحل تشاك نوريس بالعديد من المناسبات عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" وكتب: " أتقدم بأحر التعازي لرحيل صديقي تشاك نوريس. عرفنا بعضنا منذ الصغر، وكنت أكنّ له كل الاحترام والتقدير، قلبي ودعائي مع عائلته لن ننساه أبدًا".

عائلة تشاك نوريس تعلن رحيله في بيان رسمي

أعلنت عائلة تشاك نوريس وفاته في بيان رسمي، وأنه رحل عن عالمنا أول أمس الخميس وسط حزن جمهوره ومحبيه حول العالم.

اشتهر تشاك نوريس بمشاركته بعدد كبير من أفلام الأكشن والفنون القتالية، وتعاون خلال مسيرته مع ألمع النجوم وكبرى شركات الإنتاج حول العالم.

آخر أعمال فاندام على شاشة السينما وأفلام ينتظر عرضها قريبا

كانت آخر أعمال فاندام على شاشة السينما بفيلم الأكشن والكوميديا "The Gardner" عام 2025.

كما ينتظر عرض فيلم المغامرات والأكشن " What's My Name?" المقرر طرحه بالسينمات خلال العام الجاري.

