وفاة نجم هوليوود تشاك نوريس عن عمر يناهز 86 عاما

كتب : مروان الطيب

06:30 م 20/03/2026
    تشاك نوريس مع بروس لي
    تشاك نوريس في الكواليس
    وفاة النجم العالمي تشاك نوريس
    أسطورة هوليوود تشاك نوريس

رحل عن عالمنا أحد أساطير هوليوود، النجم العالمي تشاك نوريس عن عمر يناهز 86 عاما بعد ساعات من تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات لكنه فارق الحياة.
وأعلنت عائلته وفاته في بيان رسمي، وأنه رحل عن عالمنا أمس الخميس وسط حزن جمهوره ومحبيه حول العالم.
اشتهر تشاك نوريس بمشاركته بعدد كبير من أفلام الأكشن والفنون القتالية، وتعاون خلال مسيرته مع ألمع النجوم وكبرى شركات الإنتاج حول العالم.

بداية تشاك نوريس في هوليوود

كانت بداية تشاك نوريس في نهاية فترة السبعينيات، وشارك بعدد من أشهر المسلسلات والأفلام وقتها منها فيلم الأكشن "The Way of the Dragon" عام 1972 وشاركه البطولة نجم الفنون القتالية بروس لي، وذاع صيت تشارك نوريس وقتها وانهالت عليه العديد من العروض وحقق خلالها العديد من النجاحات التجارية، ليصبح أحد أهم نجوم الأكشن في هذه الفترة.

اخر مشاركات تشاك نوريس على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات تشاك نوريس على شاشة السينما بفيلم الأكشن "Agent Recon" عام 2024.
ويشارك الراح تشاك نوريس بفيلم الأكشن والكوميديا "Zombie Plane" الذي يعد اخر مشاركاته في هوليوود ومن المقرر عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.
