وفاء عامر توجه رسالة لشقيقتها آيتن عامر في عيد ميلادها الـ 39

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة لشقيقتها الفنانة آيتن عامر احتفالا بعيد ميلادها الـ 39، إذ أنها من مواليد 22 نوفمبر 1986.

ونشرت وفاء، صورة لآيتن عامر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وانتي الحنية والطيبة والجدعنة والحب وكل سنة وانتي كل حاجة وأحلى حاجة بحبك قد العالم والبحر وسمكاته".

يذكر أن، وفاء عامر تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "السرايا الصفرا".

وخاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل"جودر 2" بطولة النجم ياسر جلال، ومسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي ورحمة أحمد وديا سامي، ومسلسل "أميرة: ضل حيطة" بطولة الفنانة ياسمين صبري.