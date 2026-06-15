كشف الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، مفاجأة في الحكم الصادر غيابيًا بحق هاني شكري، عضو مجلس إدارة النادي، في القضية رقم 3946 لسنة 2026 جنح قصر النيل.

وكانت محكمة جنح قصر النيل قد قضت بمعاقبة هاني شكري بالحبس لمدة 6 أشهر، مع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، على خلفية اتهامه بسب وقذف جماهير النادي الأهلي، وفق ما أوردته مصادر قانونية.

مفاجأة في الحكم على هاني شكري

وأوضح كمال شعيب، في تصريحات صحفية، أن موكله لم يتم إخطاره أو إعلانه بموعد جلسات نظر القضية، مؤكدًا أن الحكم صدر غيابيًا دون حضور المتهم أو ممثله القانوني.

وأضاف أن فريق الدفاع سيتخذ خلال الساعات المقبلة الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم بطريق المعارضة، باعتبار أنه صدر في غيبة المتهم، مشيرًا إلى أن القضية ما تزال في مراحلها القانونية الأولى.

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