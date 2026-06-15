مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم

كوت ديفوار

1 0
02:00

إكوادور

كأس العالم

السويد

5 1
05:00

تونس

كأس العالم

بلجيكا

- -
22:00

مصر

جميع المباريات

إعلان

محامي الزمالك يكشف مفاجأة في الحكم الصادر ضد هاني شكري

كتب : محمد خيري

06:39 م 15/06/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هاني شكري
  • عرض 5 صورة
    هاني شكري الرئيس التنفيذي لشركة JWT
  • عرض 5 صورة
    هاني شكري الرئيس التنفيذي لجي دبليو تي
  • عرض 5 صورة
    هاني شكري رئيس مجلس إدارة شركة JWT

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، مفاجأة في الحكم الصادر غيابيًا بحق هاني شكري، عضو مجلس إدارة النادي، في القضية رقم 3946 لسنة 2026 جنح قصر النيل.

وكانت محكمة جنح قصر النيل قد قضت بمعاقبة هاني شكري بالحبس لمدة 6 أشهر، مع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، على خلفية اتهامه بسب وقذف جماهير النادي الأهلي، وفق ما أوردته مصادر قانونية.

مفاجأة في الحكم على هاني شكري

وأوضح كمال شعيب، في تصريحات صحفية، أن موكله لم يتم إخطاره أو إعلانه بموعد جلسات نظر القضية، مؤكدًا أن الحكم صدر غيابيًا دون حضور المتهم أو ممثله القانوني.

وأضاف أن فريق الدفاع سيتخذ خلال الساعات المقبلة الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم بطريق المعارضة، باعتبار أنه صدر في غيبة المتهم، مشيرًا إلى أن القضية ما تزال في مراحلها القانونية الأولى.

اقرأ أيضا:

أعلنت رسمياً.. القناة المجانية الوحيدة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا على النايل سات

قبل مباراة بلجيكا.. توقعات ليلى عبداللطيف لمصر في كأس العالم: أكبر المفاجآت

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هاني شكري الزمالك الأهلي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مفاجآت داخل قاعة المحكمة.. المتهمة تنكر قتل "عروس بورسعيد"
أخبار المحافظات

مفاجآت داخل قاعة المحكمة.. المتهمة تنكر قتل "عروس بورسعيد"
اتفاق إيران وأمريكا يصل مرحلة التوقيع.. "سي إن إن" تكشف التفاصيل
شئون عربية و دولية

اتفاق إيران وأمريكا يصل مرحلة التوقيع.. "سي إن إن" تكشف التفاصيل
من ورشة صغيرة لملاعب المونديال.. قصة "سيالكوت" الباكستانية التي تصنع كرات
مصراوى TV

من ورشة صغيرة لملاعب المونديال.. قصة "سيالكوت" الباكستانية التي تصنع كرات
غياب لامين يامال.. التشكيل الرسمي لمباراة إسبانيا وكاب فيردي
كأس العالم 2026

غياب لامين يامال.. التشكيل الرسمي لمباراة إسبانيا وكاب فيردي
"بلاش هدايا في عيد ميلاده".. الصحف البلجيكية تحذر من صلاح قبل مواجهة منتخب
كأس العالم 2026

"بلاش هدايا في عيد ميلاده".. الصحف البلجيكية تحذر من صلاح قبل مواجهة منتخب

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

0 0

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رسميًا.. الحسين عموتة مديرًا فنيًا للأهلي ومفاجأة في الجهاز المعاون
اتفاق إيران وأمريكا يصل مرحلة التوقيع.. "سي إن إن" تكشف التفاصيل
القناة مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا على النايل سات
ارتفاعات سعرية محدودة.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ رئيس الشعبة يجيب
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟
الجنيه يستعيد قوته.. خبراء يرسمون سيناريوهات الدولار بنهاية 2026 بعد تهدئة الحرب الإيرانية؟