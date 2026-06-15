دعمت الفنانة مروة الأزلي المنتخب المصري في المباراة التي ستجمعه مساء اليوم الاثنين أمام المنتخب البلجيكي في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وتحدثت مروة الأزلي في تصريح خاص لـ"مصراوي" عن أمنيتها بفوز المنتخب المصري ببطولة كأس العالم، كما توقعت نتيجة المباراة بفوز المنتخب المصري على نظيره المنتخب البلجيكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

آخر مشاركات مروة الأزلي الفنية

شاركت الفنانة مروة الأزلي مؤخرا بعدد من الأعمال التليفزيونية منها مسلسل "نون النسوة" بطولة الفنانة مي كساب، ومسلسل "علي كلاي" بطولة الفنان أحمد العوضي، إلى جانب مسلسل "البخت" وسط نخبة من نجوم الدراما وتم عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2026.

أعمال تنتظر عرضها مروة الأزلي

تنتظر الفنانة مروة الأزلي عرض مسلسل "هابي هالوين" الذي تتعاون خلاله مع نخبة نجوم الدراما والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وعن كواليس المسلسل قالت مروة الأزلي في تصريحات خاصة لـ "مصراوي": "مسلسل هابي هالوين فاضلنا يوم ونخلص تصويره، بطولة النجوم حنان مطاوع، محمود عبدالمغني، مراد مكرم، هدى الإتربي، سامية الطرابلسي، محمد مغربي وهم مجموعة جميلة جدا، والمسلسل مكون من 10 حلقات في إطار تشويق واكشن وقصة بوليسية، تأليف وإخراج أحمد عبده".

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