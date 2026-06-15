قال جيريمي دوكو نجم منتخب بلجيكا، إن جماهير بلاده تنتظر منه الكثير في كأس العالم هذه المرة وذلك قبل مواجهة مصر مساء اليوم في الجولة الأولي لدور المجموعات.

ولم يشارك دوكو في مونديال 2022 بقطر سوي في 18 دقيقة وكانت ضد كرواتيا في ختام دور المجموعات.

وأكد دوكو في تصريحات نقلتها صحفية sporza البلجيكية : قبل مونديال 2022 عانيت من الإصابة التي أثرت علي مشاركتي وأدائي معًا، لكن هذه المرة أنا جاهز بقوة للمنافسين.

وتابع : سأحاول أن أؤدي دوري علي نحو أمثل مع منتخب بلجيكا من خلال الاستمرار علي نفس النهج الذي اتبعته طوال الوقت لكن نجاحي في المونديال الحالي أو فشلي سيتوقف علي مستوي الفريق ككل.

دوكو : زوجتي لها دور كبير في حياتي

وكشف : الآن أصبحت أكثر هدوءًا في التعامل مع الكرة وأصبح الخصوم أكثر خوفًا عندما يقابلونني ، إنه النضج الذي يأتي من التقدم في السن وزوجتي لها دور كبير في حياتي.

وعن كيفية مواجهة منافسيه خلال المباريات قال : نادرًا ما أواجه مدافعًا وجهًا لوجه في المباريات لأنني أستطيع تجاوزه في اللحظة المناسبة، أي مدافع لا يستطيع معرفة وجهتي عندما أتحرك بالكرة.

وأكمل حديثه : ليس من شأني أن أقول أني من ألإشل لاعبي كرة القدم في العالم، الأمر يعتمد علي ما تطلبه من اللاعب الجناح، هناك لاعبون مميزون مثل يامال وأوليسي وكفارا وهم يقدمون أداء قوي للغاية.

يذكر أن دوكو سجل 5 أهداف وصنع 5 في آخر 11 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا.

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