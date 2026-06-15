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الأهلي يخطر بيكهام بقرار هام قبل قدوم عموتة

كتب : رمضان حسن

02:37 م 15/06/2026

أحمد رمضان بيكهام بقميص الأهلي

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أخطر النادي الأهلي، المدافع أحمد رمضان بيكهام بانتهاء إعارته رسميًا مع النادي وعودته إلي فريق سيراميكا كليوباترا.

وكان الأهلي قد تعاقد مع بيكهام لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة قبل المشاركة في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية ولم يحظى اللاعب بفرصة المشاركة الأساسية إلا في عدد قليل من المباريات.

وقال مصدر بالأهلي لـ مصراوي، إن مسئولي النادي منحوا المدرب الجديد الحسين عموتة حرية تحديد مصير بيكهام سواء بتجديد إعارته من سيراميكا أو شرائه نهائيًا.

وشارك بيكهام مع الأهلي في الموسم الماضي في 19 مباراة بواقع 9 ببطولة الدوري و4 في كأس الرابطة ومباراتين في السوبر ومباراتين في كأس العالم للأندية و3 مباريات في دوري الأبطال.

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الأهلي بيكهام عموتة

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