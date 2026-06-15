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الأهلي يرهن مستقبل رضا سليم بقرار نهائي من عموتة

كتب : رمضان حسن

04:01 م 15/06/2026
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    رضا سليم
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    رضا سليم لاعب الأهلي
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    رضا سليم
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    الأهلي يضم رضا سليم لمدة 4 سنوات
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    رضا سليم
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    المغربي رضا سليم
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    لاعب الأهلي رضا سليم

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وضع النادي الأهلي، مصير الجناح المغربي رضا سليم في يد المدير الفني الجديد الحسين عموتة.

وانتهت إعارة رضا سليم مع نادي الجيش الملكي المغربي وتقرر عودته للفريق الأحمر انتظارًا لتحديد مصيره من جانب عموتة.

وقال مصدر بالأهلي، إن اللاعب يملك عروضا من الخليج وليبيا لضمه من النادي لكن هناك رغبة في انتظار القرار النهائي للحسين عموتة المنتظر وصوله القاهرة خلال أيام لبدء مهمته رسميًا مع الفريق.

ويعاني الأهلي من كثافة عددية في اللاعبين الأجانب بين صفوفه في الوقت الحالي، إذ يملك 7 لاعبين هم نيتس جراديشار وأشرف داري وأشرف بن شرقي ومحمد الضاوي كريستو ويوسف بلعمري ومحمد علي بن رمضان ورضا سليم.

ويريد النادي التخلص من 4 لاعبين أجانب من هذا السباعي حتى يفتح الطريق أمامه للتعاقد مع ثنائي هجومي في فترة الانتقالات الصيفية والتحضير بقوة للموسم المقبل.

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الأهلي اخبار الاهلي رضا سليم

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