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اليوم.. الأهلي يعلن تعيين الحسين عموتة مديرًا فنيًا للفريق

كتب : رمضان حسن

11:05 ص 15/06/2026
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    عموتة
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    عموتة
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    الحسين عموتة مدرب الوداد
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    حسين عموتة مدرب منتخب الأردن
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    الحسيني عموته مدرب منتخب الأردن

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يعلن النادي الأهلي اليوم الاثنين عقب اجتماع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، عن تعيين المغربي الحسين عموتة مديرًا فنيًا لفريق الكرة الأول خلفا للدنماركي ييس توروب الذي فسخ عقده بالتراضي بعد الفشل في التتويج بالدوري والخروج من دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي.

ويتواصل عموتة مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ووائل جمعة مدير الكرة لتحديد موعد قدومه إلي القاهرة حيث كان من المقرر أن يصل في نهاية الأسبوع الماضي لكن ظروف خاصة جعلته يؤجل حضوره.

وسيقيم الأهلي مؤتمرًا صحفيًا لعموتة الذي وقع رسميًا مع النادي لمدة موسم واحد، للحديث عن المفاوضات مع النادي وطموحاته مع الفريق في الموسم المقبل.

مدة عقد عموتة مع الأهلي والراتب الشهري

وسيكون عقد عموتة مع الأهلي لمدة موسم واحد قابل للتجديد وسيتقاضي راتبًا شهريا قدره 120 ألف دولار ، كما وضع النادي شرطا جزائيًا يتضمن حصول المدرب علي 3 أشهر إذا قرر النادي التخلص منه قبل نهاية الموسم الأول.

وشهدت المفاوضات مع عموتة مرونة كبيرة من جانب المدرب المغربي الذي رحب علي الفور بتولي المهمة ولم تكن له أية شروط مالية تعجيزية مما سهّل من عملية التفاوض معه وجعل الأهلي يسارع من وتيرة التفاوض.

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