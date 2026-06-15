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غياب لامين يامال.. التشكيل الرسمي لمباراة إسبانيا وكاب فيردي

كتب : محمد خيري

06:49 م 15/06/2026 تعديل في 06:56 م

لامين يامال

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أعلن المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي)، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وشهد التشكيل الأساسي غياب نجم برشلونة، لامين يامال، مع استمرار تعافيه من الإصابة، بينما تواجد ضمن قائمة البدلاء.

تشكيل منتخب إسبانيا الرسمي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: ماركوس يورينتي، باو كوبارسي، إيمريك لابورت، مارك كوكوريا.

خط الوسط: رودري، فابيان رويز، بيدري، جافي.

خط الهجوم: فيران توريس، ميكيل أويارزابال.

تشكيل منتخب الرأس الأخضر:

في المقابل، أعلن المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر، بيدرو بوبيستا، تشكيل فريقه لخوض المواجهة المرتقبة أمام الماتادور الإسباني.

حراسة المرمى: فوزينها.

خط الدفاع: ستيفين موريرا، روبيرتو لوبيز، ديني إديلسون، لوبيز كابرال.

خط الوسط: كيفين بينا، لاروس دوارتي، جاميرو مونتيرو.

خط الهجوم: ريان مينديز، دايلون ليفرامينتو، جوفاني كابرال.

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