اليوم.. الأهلي يعلن تعيين الحسين عموتة مديرًا فنيًا للفريق

تحدثت تقارير صحفية تونسية عن إمكانية انضمام نجم الكرة الأسبق أنيس بوجلبان إلي الجهاز الفني لمنتخب نسور قرطاج والذي قد يستكمل المهمة مع الفريق في كأس العالم المقام حاليا بدلا من الجهاز الفني للمدرب الحالي صبري لموشي.

وبات مستقبل لموشي محل شكوك كبيرة، بعدما تلقى "نسور قرطاج" هزيمة قاسية أمام السويد بنتيجة 5-1، صباح اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في كأس العالم 2026 ، حيث ذكرت إذاعة "موزاييك" أن الاتحاد التونسي قرر عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات هذه الخسارة وتقييم وضع الجهاز الفني.

منذر الكبير مرشح لخلافة لموشي مع تونس

وتحدثت الصحافة التونسية عن إمكانية تولي منذر الكبير تدريب المنتخب الأول قبل مباراة اليابان مع تشكيل جهاز فني معاون له من بينه أنيس بوجلبان مدير إدارة الاسكاوتنج الجديد في النادي الأهلي.

وتساءلت جماهير الفريق الأحمر عن مصير بوجلبان مع الأهلي إذا انضم بالفعل للجهاز الفني للمنتخب التونسي وهو ما أوضحه مصدر في النادي لـ مصراوي".

وقال المصدر: إذا عمل بوجلبان مع منتخب تونس في المونديال الحالي فإن مهمته ستكون مؤقتة واتفاقه مع الأهلي مستمر ولن يرحل عن إدارة الاسكاوتنج بل سيصل بعد المونديال إلي القاهرة لاستكمال مشواره لأنه بالفعل بدأ العمل منذ أيام وقام بترشيح لاعبين ينضمون للفريق في الموسم المقبل.

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