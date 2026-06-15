بدأت المحافظات في تنفيذ تعليمات وزارة التنمية المحلية والبيئة، بشأن حل أزمة العدادات الكودية الأخيرة.

وتضمنت التوجيهات التي جرى تعميمها، تخصيص الكود 398 في مختلف المراكز التكنولوجية لأصحاب العدادات الكودية التي يتم التعامل معها على أنها مخالفة.

سر الكود 398.. الحل النهائي لأصحاب العدادات الكودية المخالفة

علم مصراوي، من مصدر مسؤول، أن الكود رقم 398 يخاطب أصحاب نموذج 8 النهائي وفق القانون الجديد، أو نموذج 10 النهائي وفق قانون التصالح السابق.

وأوضح المصدر، في تصريحاته، أن أصحاب هذه النماذج يمكنهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية للتقديم على هذا الكود والحصول على خطابات المرافق لتغيير العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.

وأشار إلى أن استخراج طلب المرافق بالكود رقم 398، ضرورة وشرط لاستكمال إجراءات التحويل الخاصة بالعدادات.