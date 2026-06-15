إعلان

تعليمات عاجلة لحل أزمة العدادات الكودية.. تفاصيل الكود 398

كتب : محمد نصار

07:18 م 15/06/2026

تعليمات عاجلة لحل أزمة العدادات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت المحافظات في تنفيذ تعليمات وزارة التنمية المحلية والبيئة، بشأن حل أزمة العدادات الكودية الأخيرة.

وتضمنت التوجيهات التي جرى تعميمها، تخصيص الكود 398 في مختلف المراكز التكنولوجية لأصحاب العدادات الكودية التي يتم التعامل معها على أنها مخالفة.

سر الكود 398.. الحل النهائي لأصحاب العدادات الكودية المخالفة

علم مصراوي، من مصدر مسؤول، أن الكود رقم 398 يخاطب أصحاب نموذج 8 النهائي وفق القانون الجديد، أو نموذج 10 النهائي وفق قانون التصالح السابق.

وأوضح المصدر، في تصريحاته، أن أصحاب هذه النماذج يمكنهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية للتقديم على هذا الكود والحصول على خطابات المرافق لتغيير العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.

وأشار إلى أن استخراج طلب المرافق بالكود رقم 398، ضرورة وشرط لاستكمال إجراءات التحويل الخاصة بالعدادات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العدادات الكودية مخالفات البناء قانون التصالح نموذج 10 تصالح نموذج 8 تصالح

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

رسميا.. الحسين عموتة مديرا فنيا للأهلي ومفاجأة في الجهاز المعاون
رياضة محلية

رسميا.. الحسين عموتة مديرا فنيا للأهلي ومفاجأة في الجهاز المعاون
32 مركز شباب بالإسماعيلية تفتح أبوابها لجماهير الفراعنة في المونديال
أخبار المحافظات

32 مركز شباب بالإسماعيلية تفتح أبوابها لجماهير الفراعنة في المونديال
كأس العالم 2026.. رسائل نجوم الفن للاعبي المنتخب المصري قبل لقاء بلجيكا
زووم

كأس العالم 2026.. رسائل نجوم الفن للاعبي المنتخب المصري قبل لقاء بلجيكا
خبيرة أبراج تتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. مفاجأة لـ محمد
علاقات

خبيرة أبراج تتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. مفاجأة لـ محمد
ترامب: لن أحضر توقيع الاتفاق مع إيران.. وفانس سيكون هناك ممثلًا عني
شئون عربية و دولية

ترامب: لن أحضر توقيع الاتفاق مع إيران.. وفانس سيكون هناك ممثلًا عني

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

0 0

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رسميًا.. الحسين عموتة مديرًا فنيًا للأهلي ومفاجأة في الجهاز المعاون
"تطور جديد".. هل تنقل مباراة مصر وبلجيكا مجانا على القناة الجزائرية ؟
اتفاق إيران وأمريكا يصل مرحلة التوقيع.. "سي إن إن" تكشف التفاصيل
ارتفاعات سعرية محدودة.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ رئيس الشعبة يجيب
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟