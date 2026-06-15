تترقب الجماهير المصرية، مساء اليوم الإثنين، المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره البلجيكي في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026، وسط حالة من التفاؤل والحماس التي سيطرت على الشارع الرياضي.

وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة السابعة، في واحدة من أقوى مواجهات الدور الأول بمونديال كأس العالم.

وتباينت توقعات الجماهير كفر الشيخ بشأن نتيجة اللقاء؛ حيث رجح عدد من المشجعين انتهاء المباراة بالتعادل، مؤكدين أن المنتخب المصري يمتلك عناصر قادرة على مجاراة المنتخب البلجيكي والخروج بنتيجة إيجابية في بداية المشوار.

في المقابل، أبدى آخرون ثقة كبيرة في قدرة الفراعنة على تحقيق المفاجأة والفوز بهدفين دون رد، مستندين إلى الأداء المشرف الذي قدمته بعض المنتخبات في البطولة، وعلى رأسها تعادل منتخب البرازيل مع نظيره المغربي في إحدى أبرز مفاجآت المونديال، وهو ما عزز من قناعة الجماهير بأن كرة القدم لا تعترف بالفوارق التاريخية أو الأسماء الكبيرة.

وأكد عدد من أبناء كفر الشيخ أن وجود كتيبة من اللاعبين أصحاب الخبرات، بقيادة محمد صلاح يمنح المنتخب المصري دفعة معنوية كبيرة، ويزيد من فرص تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البلجيكي، خاصة في ظل الاستعدادات المكثفة التي خاضها الفراعنة قبل المواجهة المرتقبة.

ويبقى الأمل مسيطرًا على جماهير كفر الشيخ، التي تنتظر صافرة البداية بشغف كبير، على أمل أن ينجح منتخب مصر في كتابة بداية قوية بمونديال 2026 وتحقيق نتيجة تسعد الملايين من عشاق الكرة المصرية.