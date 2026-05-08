الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

21:45

يوفنتوس

مصراوي يكشف: عبد الحفيظ يرفض هذا المدرب لخلافة توروب

كتب : رمضان حسن

10:09 م 08/05/2026 تعديل في 10:14 م
بدأ النادي الأهلي، رحلة البحث عن مدير فني أجنبي يقود الفريق في الموسم المقبل بدلاً من الدنماركي ييس توروب الذي تم الاستقرار علي توجيه الشكر له نهاية يونيو المقبل وسداد 3 أشهر شرط جزائي، أو إقناعه بالرحيل عقب مباراة المصري البورسعيدي مباشرة مع الحصول علي 5 أشهر فقط حتى يكون أمام النادي متسع من الوقت لاختيار مدرب مناسب للفريق الأحمر.

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي

وقال مصدر داخل الأهلي لـ"مصراوي"، إن ياسين منصور نائب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ناقشا في الأيام الماضية أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب من أوروبا وأمريكا اللاتينية تمهيدًا لاختيار مدرب يناسب الأهلي ويكون علي مستوي طموحات وتطلعات جماهيره في المرحلة المقبلة.

يورشيتش معروض علي الأهلي

وأوضح المصدر:" أحد الوكلاء عرض الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مدرب فريق بيراميدز لتدريب النادي الأهلي في الموسم المقبل وخلافة ييس توروب لاسيما وأن إدارة النادي السماوي لا تريد بقائه وقررت التخلص منه.

أضاف: لكن سيد عبد الحفيظ يري أن شخصية يورشيتش لا تناسب الأهلي علي الإطلاق فبعيدًا عن أنه فاز مع بيراميدز بكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي إلا أن المدرب الكرواتي لا يجيد التعامل مع اللاعبين وعنيد ودائمًا ما يصدم بالمسئولين وهذا لا يتماشي مع النادي الأهلي.

مدرب الأهلي الجديد سيد عبد الحفيظ الأهلي

"فيديو سليم منذ شهور".. القصة الكاملة لـ واقعة التعدي على الأطفال داخل
