تهديد يوريسيتش ونهاية توروب.. مدربي القمة ما بين حلم التتويج بالدوري وشبح

عقد محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي، جلسة مع زملائه للتأكيد علي أهمية تحقيق الفوز الليلة علي فريق إنبي في المباراة التي تجمعهما عند الثامنة مساءً بالجولة السادسة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر في الأهلي لـ"مصراوي"، أن الشناوي قائد الفريق تحدث مع زملائه عن أهمية استمرار الروح التي ظهروا عليها في مباراة القمة ضد الزمالك، وتفادي ارتكاب أخطاء قد تمنع الفريق عن الفوز بالنقاط الثلاث.

وجاءت جلسة الشناوي بطلب من مدير الكرة وليد صلاح الدين الذي يُدرك قوة الفريق البترولي إذ لم يتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على إنبي، في أخر 6 مباريات بمختلف البطولات بعدما حسم التعادل مواجهات الفريقين في 4 مباريات من آخر 6 لقاءات، فيما تلقى الفريق الهزيمة في مباراتين.

غيابات الأهلي ضد إنبي

ويفقد الفريق الأحمر في مباراة الليلة جهود كل من، محمود حسن تريزيجيه ويوسف بلعمري بسبب الإصابة، كما يغيب عمرو الجزار، أحمد عيد، محمد سيحا ويلسين كامويش وكريم فؤاد لأسباب فنية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

واستقر المدرب الدنماركي ييس توروب بنسبة كبيرة على تشكيل الأهلي في المباراة والمنتظر أن يضم كل من :

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: هادي رياض، ياسين مرعي، محمد هاني ، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية ، محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات ، أشرف بن شرقي

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري

ويحتل الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يحتل إنبي المركز السادس برصيد 36 نقطة

