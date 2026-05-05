مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

تفاصيل جلسة الشناوي مع لاعبي الأهلي قبل مباراة إنبي

كتب : رمضان حسن

03:45 م 05/05/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 8 صورة
    لحظة طرد محمد الشناوي
  • عرض 8 صورة
    مريم نعوم وكريم الشناوي وأحمد شوقي
  • عرض 8 صورة
    مدرب بيراميدز وأحمد الشناوي (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 8 صورة
    محمد الشناوي حارس الأهلي
  • عرض 8 صورة
    محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكانز (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي، جلسة مع زملائه للتأكيد علي أهمية تحقيق الفوز الليلة علي فريق إنبي في المباراة التي تجمعهما عند الثامنة مساءً بالجولة السادسة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر في الأهلي لـ"مصراوي"، أن الشناوي قائد الفريق تحدث مع زملائه عن أهمية استمرار الروح التي ظهروا عليها في مباراة القمة ضد الزمالك، وتفادي ارتكاب أخطاء قد تمنع الفريق عن الفوز بالنقاط الثلاث.

وجاءت جلسة الشناوي بطلب من مدير الكرة وليد صلاح الدين الذي يُدرك قوة الفريق البترولي إذ لم يتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على إنبي، في أخر 6 مباريات بمختلف البطولات بعدما حسم التعادل مواجهات الفريقين في 4 مباريات من آخر 6 لقاءات، فيما تلقى الفريق الهزيمة في مباراتين.

غيابات الأهلي ضد إنبي

ويفقد الفريق الأحمر في مباراة الليلة جهود كل من، محمود حسن تريزيجيه ويوسف بلعمري بسبب الإصابة، كما يغيب عمرو الجزار، أحمد عيد، محمد سيحا ويلسين كامويش وكريم فؤاد لأسباب فنية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

واستقر المدرب الدنماركي ييس توروب بنسبة كبيرة على تشكيل الأهلي في المباراة والمنتظر أن يضم كل من :

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: هادي رياض، ياسين مرعي، محمد هاني ، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية ، محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات ، أشرف بن شرقي

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري

ويحتل الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يحتل إنبي المركز السادس برصيد 36 نقطة

إقرأ التفاصيل:

لكسر العقدة".. الأهلي يسعى لتحقيق انتصار غائب على إنبي منذ 944 يوما

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاهلي النادي الاهلي إنبي الدوري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حافلات جماهير الزمالك تتحرك إلى برج العرب لمؤازرة الفريق أمام سموحة
رياضة محلية

حافلات جماهير الزمالك تتحرك إلى برج العرب لمؤازرة الفريق أمام سموحة
من يحسم مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا؟.. خبيرة أبراج تتوقع النتيجة
علاقات

من يحسم مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا؟.. خبيرة أبراج تتوقع النتيجة
حاولت إنقاذ أمها فذُبحت بسكين عمها.. إحالة قاتل الطفلة "آيسل" للمفتي
حوادث وقضايا

حاولت إنقاذ أمها فذُبحت بسكين عمها.. إحالة قاتل الطفلة "آيسل" للمفتي
الحكومة تحسم الجدل بشأن الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة "أون لاين"
أخبار مصر

الحكومة تحسم الجدل بشأن الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة "أون لاين"
لكسر العقدة".. الأهلي يسعى لتحقيق انتصار غائب على إنبي منذ 944 يوما
رياضة محلية

لكسر العقدة".. الأهلي يسعى لتحقيق انتصار غائب على إنبي منذ 944 يوما

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز