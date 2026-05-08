أقامت "هاجر.م"، 29 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بعد 5 سنوات من الزواج، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار مع زوجها بسبب تصرفاته العنيفة وإدمانه المواد المخدرة، قائلة في دعواها: "بقى بيهددني بابني عشان ياخد فلوس للمخدرات.. وفي مرة مسكه ووقف بيه عند الشباك وقال هيرميه لو ما ادتلوش اللي معايا".

وقالت "هاجر" إنها تزوجت من "جمال.م"، 35 عامًا، بعد قصة ارتباط تقليدية، وكان يعمل بإحدى الورش الخاصة، وكانت حياتهما في البداية مستقرة، قبل أن تبدأ الخلافات بعد مرور عامين من الزواج، مع ظهور تغيّر واضح في سلوكه، وتكرار غيابه عن المنزل وعودته في حالات عصبية شديدة.

زوجة تطلب الخلع بعد تهديد زوجها بإلقاء طفلهما من الشباك

وأضافت أنها اكتشفت لاحقًا تعاطي زوجها المواد المخدرة مع عدد من أصدقائه، وحاولت أكثر من مرة احتواء الأزمة وإقناعه بالعلاج حفاظًا على استقرار الأسرة ومستقبل طفلهما الوحيد، إلا أنه رفض جميع محاولاتها، وبدأ في الضغط عليها ماديًا وطلب الأموال بحجة الضيق المادي.

وأوضحت الزوجة أن زوجها كان يلجأ إلى التهديد والتعدي اللفظي والجسدي كلما رفضت إعطاءه المال، لافتة إلى أن الأمور تطورت بشكل خطير خلال الأشهر الأخيرة، بعدما أصبح يستخدم طفلهما كورقة ضغط عليها.

وتابعت قائلة: "في آخر مرة طلب مني فلوس، ولما قلتله مش معايا، دخل أوضة ابنه وشاله ووقف عند الشباك وهو بيزعق، وقال لو ما جبتيش الفلوس دلوقتي هرميه قدامك.. حسيت وقتها إن حياتنا كلها بقت في خطر".

وأكدت "هاجر" أنها استغاثت بالجيران الذين تدخلوا وتمكنوا من تهدئة الموقف وإنقاذ الطفل، مشيرة إلى أنها غادرت منزل الزوجية في اليوم نفسه متجهة إلى منزل أسرتها، ورفضت العودة مرة أخرى خوفًا على حياتها وحياة طفلها.

وأشارت إلى أنها منحت زوجها أكثر من فرصة للعلاج والتراجع عن الإدمان، إلا أنه كان يعود في كل مرة إلى تعاطي المخدرات وافتعال المشكلات، ما دفعها إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى خلع.

واختتمت حديثها قائلة: "استحملت كتير علشان ابني يعيش وسط أب وأم، لكن لما بقى بيهدد حياته بنفسه، عرفت إن الانفصال هو الحل الوحيد.. أنا مش طالبة غير الأمان لابني".

وتحمل الدعوى رقم 439 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.