الصفقات والخطيب ورحيله.. أول تعليق من توروب بعد فوز الأهلي على إنبي

تحدث الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفوز على إنبي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

أول تعليق لييس توروب بعد الفوز على إنبي

قال توروب في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي: "ألف مبروك لجماهيرنا العظيمة على الفوز للمرة الثانية على التوالي بثلاثية دون رد، الجماهير شجعتنا بحرارة كبيرة واستحقوا الفوز، أتمنى أن تكون بداية فترة جديدة مستمرة بالانتصارات وإن كنت أعلم أن الجماهير مرت بفترة عصيبة بسبب غياب الانتصارات ولذلك أعتذر لهم".

وأضاف: "بالنسبة لإصابة إمام عاشور.. تحدثت مع الطبيب منذ قليل ومع اللاعب، كان هناك تدخل على ركبته وإن شاء الله تكون كدمة، لكن سننتظر تشخيص الطبيب، تحدثت أيضا مع بن شرقي من قبل لأنه ليس نفس اللاعب الذي كان موجودا وقت السوبر أمام الزمالك، لذلك أنا سعيد بعودته مرة أخرى لمستواه".

وواصل: "أتفق أن قبل المباراتين الماضيتين لم نكن نمر بفترة جيدة ولكن لماذا لا نسأل عن حسين الشحات وعدم غيابه عن المشاركة وليس فقط عن بن شرقي، أعتقد أنها ليست المرة الأولى التي نلعب بالمغربي كرأس حربة فعلنا ذلك أمام الترجي، ولكن خطأ بسيط استقبلنا هدف وهذا ما أثر نفسيا على بن شرقي".

وأوضح: "الحديث عن وجود تدخل من الجهاز في الخطة آخر مباراتين؟ أنا سمعت أيضا عندنا عادل مصطفى رقم 3 في الجهاز حتى تطور من أداءه، ولكن لا يوجد أي شخص يختار التشكيل غيري أنا، وبالنسبة للصفقات في يناير؟ كان لدينا محادثات كبيرة وأشكر محمود الخطيب على إتاحة فرصة تدريب الأهلي، ولأسباب صحية لا يباشر أمور الكرة والآن هناك ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وكنت أرتب في فترة الانتقالات الماضية بالتعاون معهما، وحددت الطلبات التي احتاجها في المراكز".

واختتم توروب: "ليس المراكز فقط ولكن جودة معينة حتى يقدموا الفارق وإلا لو لم يتم توفير لاعب يشكل فارق سأكتفي بالمجموعة التي معي، ولن أكون الشخص الذي يهرب ويستسلم، وسعيد بوجودي مع الأهلي وأنا شخص مقاتل دائما، لكن قرار رحيلي لن يصدر مني ولو صدر سيكون من شخص آخر".

