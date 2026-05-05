قال مصدر في الأهلي، إن السلوفيني نيتس جراديشار سيعود لصفوف الفريق مع نهاية الموسم الكروي الحالي.

أضاف المصدر لـ"مصراوي": نادي أوبيشيت المجري لا يريد استمرار جراديشار بين صفوفه بعد انتهاء مدة الإعارة لعدم القناعة بقدراته الهجومية وفشل جراديشار في إحداث فارق.

وأضح، أن الأهلي كان قد وضع بندًا في عقد إعارة اللاعب ينص علي إمكانية بيعه نهائيًا للنادي المجري في نهاية الموسم الحالي مقابل الحصول مليون ونصف المليون يورو.

وشدد، علي أن الاتجاه الأقرب في الأهلي حاليًا هو عدم استمرار اللاعب السلوفيني بين صفوفه في الموسم المقبل والأقرب أن تتم إعارته لأي ناد آخر أو حتى بيعه نهائيًا وسيعمل النادي علي تسويقه.