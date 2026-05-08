يخوض فريق الزمالك في تمام العاشرة مساء غدٍ السبت مواجهة مصيرية في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية حين يحل ضيفًا علي فريق اتحاد العاصمة الجزائري علي ملعب 5 يوليو.

تاريخ مواجهات الزمالك واتحاد العاصمة

وستكون مباراة الغد هى المواجهة رقم 4 التي تجمع بين الفارس الأبيض واتحاد العاصمة الجزائري، في كافة البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 3 لقاءات ، وخلال 3 مواجهات سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن اتحاد العاصمة من الفوز في مباراة وحضر التعادل في مباراتين.

وسجل لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري في مرمى الزمالك 4 أهداف، فيما تلقت شباكهم هدفين فقط.

تعديلات مرتقبة

ومن المنتظر أن يجري معتمد جمال المدير الفني بعض التعديلات علي تشكيل الفريق الذي سيخوض به الزمالك مباراة الغد ، حيث سيعتمد علي شيكوبانزا كلاعب أساسي كما أن هناك تفكير في أن يكون التونسي سيف الجزيري مهاجمًا أساسيًا ضد الفريق الجزائري.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد اتحاد العاصمة

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة اتحاد العاصمة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: المهدي سليمان

الدفاع: حسام عبد المجيد-محمود الونش-محمد إبراهيم-أحمد فتوح

الوسط: محمد إسماعيل-محمد شحاتة- عبد الله السعيد

الهجوم: شيكوبانزا-عدي الدباغ- سيف الجزيري