الدوري المصري

بتروجت

2 2
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

0 0
21:45

ساسولو

الدوري الفرنسي

لانس

0 0
21:45

نانت

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة

كتب : رمضان حسن

08:14 م 08/05/2026 تعديل في 08:19 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إصابات رباعي الزمالك
  الزمالك
    الونش وعمر جابر أثناء توجه بعثة الزمالك إلى الجزائر
  الزمالك وسموحة
    الزمالك
  • عرض 5 صورة
    الزمالك وسموحة

يخوض فريق الزمالك في تمام العاشرة مساء غدٍ السبت مواجهة مصيرية في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية حين يحل ضيفًا علي فريق اتحاد العاصمة الجزائري علي ملعب 5 يوليو.

تاريخ مواجهات الزمالك واتحاد العاصمة

وستكون مباراة الغد هى المواجهة رقم 4 التي تجمع بين الفارس الأبيض واتحاد العاصمة الجزائري، في كافة البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 3 لقاءات ، وخلال 3 مواجهات سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن اتحاد العاصمة من الفوز في مباراة وحضر التعادل في مباراتين.

وسجل لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري في مرمى الزمالك 4 أهداف، فيما تلقت شباكهم هدفين فقط.

تعديلات مرتقبة

ومن المنتظر أن يجري معتمد جمال المدير الفني بعض التعديلات علي تشكيل الفريق الذي سيخوض به الزمالك مباراة الغد ، حيث سيعتمد علي شيكوبانزا كلاعب أساسي كما أن هناك تفكير في أن يكون التونسي سيف الجزيري مهاجمًا أساسيًا ضد الفريق الجزائري.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد اتحاد العاصمة

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة اتحاد العاصمة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: المهدي سليمان

الدفاع: حسام عبد المجيد-محمود الونش-محمد إبراهيم-أحمد فتوح

الوسط: محمد إسماعيل-محمد شحاتة- عبد الله السعيد

الهجوم: شيكوبانزا-عدي الدباغ- سيف الجزيري

الزمالك اتحاد العاصمة الدوري المصري الكونفيدرالية

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثالثة
مصطفى حسني وحسام غالي..عماد زيادة يحتفل بزفاف ابنة شقيقه - صور
"تعامل الأهل مع الذهب اختلف".. نقيب المأذونين: كل 100 عقد زواج فيه 22 بيتطلقوا
أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
في يومه العالمي.. 8 معلومات لا تعرفها عن الحمار ستغير نظرتك له

