يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة نهائي كأس الكونفدرالية غدا السبت، أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

ويحل الفارس الأبيض غدا السبت ضيفا على نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غدا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "5 جويلية" بالجزائر.

أرقام الزمالك في النسخة الحالية من الكونفدرالية

وقدم الفارس الأبيض خلال النسخة الحالية من البطولة، مستويات مميزة، حيث خاض 12 مباراة في البطولة حتى الآن، تلقى خلالهم الهزيمة في مباراة واحدة.

وخلال 12 مباراة خاضها الفارس الأبيض، تمكن الأبيض من تحقيق الفوز في 7 لقاءات، وحضر التعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

ويطمح الفارس الأبيض في رفع عدد ألقابه في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية إلى 3 ألقاب، حيث سبق وتوج الفريق باللقب في مناسبتين من قبل.

وسبق وحقق الفارس الأبيض لقب البطولة في مناسبتين من قبل، عامي 2023 و2019.

