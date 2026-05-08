مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

2 2
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

0 0
21:45

ساسولو

الدوري الفرنسي

لانس

0 0
21:45

نانت

جميع المباريات

إعلان

"هزيمة وحيدة".. كيف كان مشوار الزمالك خلال النسخة الحالية من الكونفدرالية؟

كتب : يوسف محمد

08:56 م 08/05/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 10 صورة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 10 صورة
    حسام عبد المجيد من مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 10 صورة
    الزمالك
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 10 صورة
    الزمالك
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة نهائي كأس الكونفدرالية غدا السبت، أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

ويحل الفارس الأبيض غدا السبت ضيفا على نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غدا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "5 جويلية" بالجزائر.

أرقام الزمالك في النسخة الحالية من الكونفدرالية

وقدم الفارس الأبيض خلال النسخة الحالية من البطولة، مستويات مميزة، حيث خاض 12 مباراة في البطولة حتى الآن، تلقى خلالهم الهزيمة في مباراة واحدة.

وخلال 12 مباراة خاضها الفارس الأبيض، تمكن الأبيض من تحقيق الفوز في 7 لقاءات، وحضر التعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

أرقام الزمالك في الكونفدرالية

ويطمح الفارس الأبيض في رفع عدد ألقابه في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية إلى 3 ألقاب، حيث سبق وتوج الفريق باللقب في مناسبتين من قبل.

وسبق وحقق الفارس الأبيض لقب البطولة في مناسبتين من قبل، عامي 2023 و2019.

أقرأ أيضًا:

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة

نادي مدينتي للجولف يستضيف النسخة السادسة من بطولة مدينتي المفتوحة للهواة بمشاركة 90 لاعباً

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية الزمالك واتحاد العاصمة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

7 أسباب تجعل شغفك يختفي بسرعة.. منها الخوف من الفشل
نصائح طبية

7 أسباب تجعل شغفك يختفي بسرعة.. منها الخوف من الفشل
"عملتي في وشك كده ليه؟".. منة عرفة تكشف عن جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق
زووم

"عملتي في وشك كده ليه؟".. منة عرفة تكشف عن جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق
كيف يفكر الأهلي في مستقبل الأجانب للموسم الجديد؟ .. تفاصيل
رياضة محلية

كيف يفكر الأهلي في مستقبل الأجانب للموسم الجديد؟ .. تفاصيل

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
أخبار مصر

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
مصطفى حسني وحسام غالي..عماد زيادة يحتفل بزفاف ابنة شقيقه - صور
زووم

مصطفى حسني وحسام غالي..عماد زيادة يحتفل بزفاف ابنة شقيقه - صور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
من "الاستسلام غير المشروط" لمفاوضات الـ30 يومًا.. كيف تغيرت أهداف ترامب في حرب إيران؟