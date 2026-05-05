تقام اليوم الثلاثاء، عدد من المباريات الهامة في الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

و يواجه الأهلي نظيره إنبي بينما يواجه الزمالك نظيره سموحة ثم يواجه بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية من حسم لقب بطولة الدوري المصري .

ترتيب ثلاثي المنافس على الدوري المصري

يعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة ثم يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

ونعرض معلقي مباريات الجولة السادسة في الدوري المصري اليوم في مباريات الحسم

مباراة الأهلي وإنبي : المعلق محمد الكواليني

مباراة الزمالك وسموحة: بلال علام

مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا: عصام عبده