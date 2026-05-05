الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

الكواليني الأبرز.. معلقي مباريات جولة الحسم من الدوري المصري الممتاز

كتب : محمد الميموني

06:24 م 05/05/2026 تعديل في 06:26 م

الدوري المصري

تقام اليوم الثلاثاء، عدد من المباريات الهامة في الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

و يواجه الأهلي نظيره إنبي بينما يواجه الزمالك نظيره سموحة ثم يواجه بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية من حسم لقب بطولة الدوري المصري .

ترتيب ثلاثي المنافس على الدوري المصري

يعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة ثم يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

ونعرض معلقي مباريات الجولة السادسة في الدوري المصري اليوم في مباريات الحسم

مباراة الأهلي وإنبي : المعلق محمد الكواليني

مباراة الزمالك وسموحة: بلال علام

مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا: عصام عبده

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا.. بيان بالتوقعات التفصيلية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا.. بيان بالتوقعات التفصيلية
"زيزو بديل تريزيجيه".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة إنبي في الدوري المصري
"زيزو بديل تريزيجيه".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة إنبي في الدوري المصري
"الأصعب بيراميدز".. نجم الأهلي السابق يعلق عبر مصراوي على مباريات مرحلة
"الأصعب بيراميدز".. نجم الأهلي السابق يعلق عبر مصراوي على مباريات مرحلة
حماس مبكر في برج العرب.. وصول حافلات جماهير الزمالك قبل مواجهة سموحة
حماس مبكر في برج العرب.. وصول حافلات جماهير الزمالك قبل مواجهة سموحة
خاص| موعد وصول جثمان الفنان هاني شاكر لـ مطار القاهرة
خاص| موعد وصول جثمان الفنان هاني شاكر لـ مطار القاهرة

