الدوري المصري

بتروجت

2 2
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

0 0
21:45

ساسولو

الدوري الفرنسي

لانس

0 0
21:45

نانت

هل يتولى علي ماهر تدريب بيراميدز في الموسم المقبل ؟ مصدر يرد

كتب : رمضان حسن

08:56 م 08/05/2026 تعديل في 09:04 م
    لاعبي بيراميدز (1)
    بيراميدز (2)
    بيراميدز (3)
    بيراميدز
    بيراميدز وإنبي
    وزير تركي والسفير في مباراة بيراميدز وإنبي

استقرت إدارة نادي بيراميدز علي إقالة الكرواتي يورشيتش بنهاية الموسم الكروي الحالي في ظل وجود خلافات كبيرة بينه وبين مسئولو النادي نتج عنها توتر العلاقة فيما بينهم.

هل يتولى علي ماهر تدريب بيراميدز؟

وقال مصدر في نادي بيراميدز لـ"مصراوي": يورشيتش سيرحل بنهاية الموسم الحالي إلا إذا فاز الفريق ببطولة الدوري وهذا صعب تحقيقه علي أرض الواقع في ظل حاجة فريق الزمالك إلي التعادل فقط في مباراته الأخيرة ضد سيراميكا من أجل التتويج باللقب".

بيراميدز يميل إلى المدير الفني الأجنبي

وكشف :"النادي يميل إلي التعاقد مع مدرب أجنبي لخلافة يورشيتش، ولم نفاوض علي ماهر لتدريب الفريق وهناك تحفظ من الأساس علي فكرة التعاقد معه وبالتالي نسبة التعاقد مع مدرب أجنبي هي الأكبر لأن الدوري المصري لا يوجد فيه مدرب حاليًا يستطيع تحقيق تطلعات الإدارة في المستقبل.

