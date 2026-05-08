ذي أتلانتيك: ترامب في مأزق بسبب إيران ويسعى لتسويق أي اتفاق باعتباره انتصارا

كتب : عبدالله محمود

10:42 م 08/05/2026

دونالد ترامب

نقلت مجلة ذي أتلانتيك الأمريكية عن مستشارين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس مقتنع بأنه قادر على تسويق أي اتفاق مع إيران باعتباره انتصارًا سياسيًا له.

ووفقًا للمجلة الأمريكية، فإن حرب إيران وضعت ترامب في مأزق، حيث أكد 5 من مساعديه ومستشاريه الخارجيين أن ترامب لا يستطيع إقناع إيران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإن ترامب يرى أن حصار الموانئ الإيرانية قد يضغط على الاقتصاد الإيراني، ما قد يدفع طهران إلى التفاوض.

وأوضح مستشارون لترامب أن الرئيس متردد في استئناف الأعمال العسكرية، ويرغب في التهدئة قبيل زيارته إلى الصين.

وأكد البيت الأبيض في تصريحات للمجلة أن ترامب يمتلك أوراق قوة ويبقي على جميع الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.

