مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

- -
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

الاتحاد الجزائري يقدم واجب العزاء لبعثة الزمالك في وفاة والد محمد شحاتة

كتب : يوسف محمد

09:22 م 08/05/2026 تعديل في 10:07 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    والد محمد شحاتة لاعب الزمالك
  • عرض 4 صورة
    محمد شحاتة
  • عرض 4 صورة
    تشييع جثمان والد محمد شحاتة لاعب الزمالك بالمنيا (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص الاتحاد الجزائري لكرة القدم على تقديم واجب العزاء، لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في وفاة والد محمد شحاتة لاعب الفريق.

وجاء ذلك، خلال الاجتماع الفني للفريق الذي عقد اليوم الجمعة الموافق 8 مايو الجاري، في مقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

تفاصيل الاجتماع الفني للزمالك

وحضر الاجتماع من الفارس الأبيض كل من، محمد حسن "تيتو" المدير الإداري، محمد شوقي نائب رئيس الجهاز الطبي، باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري، غدا السبت 9 مايو الجاري، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

ومن المقرر إقامة مباراة الغد السبت، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد 5 جويلية في الجزائر.

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة

ويذكر أن مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة، ستقام يوم 16 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

وكان نادي الزمالك تأهل لنهائي كأس الكونفدرالية موسم 2025-2026، بعدما تخطى فريق شباب بلوزداد في نصف نهائي البطولة.

أقرأ أيضًا:

موقف طريف لـ لويس إنريكي في عيد ميلاده.. ماذا فعل؟

بورنموث يستبعد لاعبه بسبب رسائل مثيرة مع فتاة قاصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد شحاتة كأس الكونفدرالية الزمالك واتحاد العاصمة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يعني التحول إلى الدعم النقدي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل الكاملة
أخبار مصر

ماذا يعني التحول إلى الدعم النقدي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل الكاملة
حقيقة مفاوضات الزمالك مع حسين الشحات.. إعلامي يكشف التفاصيل
رياضة محلية

حقيقة مفاوضات الزمالك مع حسين الشحات.. إعلامي يكشف التفاصيل

"مصراوي" يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي مع محمد عبد المنعم
رياضة محلية

"مصراوي" يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي مع محمد عبد المنعم

"عملتي في وشك كده ليه؟".. منة عرفة تكشف عن جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق
زووم

"عملتي في وشك كده ليه؟".. منة عرفة تكشف عن جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق
"مكب نفايات في الأرجنتين".. ماذا نعرف عن الموقع المحتمل لانتشار فيروس هانتا؟
شئون عربية و دولية

"مكب نفايات في الأرجنتين".. ماذا نعرف عن الموقع المحتمل لانتشار فيروس هانتا؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
"مكب نفايات في الأرجنتين".. ماذا نعرف عن الموقع المحتمل لانتشار فيروس هانتا؟