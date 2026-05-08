حرص الاتحاد الجزائري لكرة القدم على تقديم واجب العزاء، لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في وفاة والد محمد شحاتة لاعب الفريق.

وجاء ذلك، خلال الاجتماع الفني للفريق الذي عقد اليوم الجمعة الموافق 8 مايو الجاري، في مقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

تفاصيل الاجتماع الفني للزمالك

وحضر الاجتماع من الفارس الأبيض كل من، محمد حسن "تيتو" المدير الإداري، محمد شوقي نائب رئيس الجهاز الطبي، باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري، غدا السبت 9 مايو الجاري، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

ومن المقرر إقامة مباراة الغد السبت، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد 5 جويلية في الجزائر.

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة

ويذكر أن مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة، ستقام يوم 16 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

وكان نادي الزمالك تأهل لنهائي كأس الكونفدرالية موسم 2025-2026، بعدما تخطى فريق شباب بلوزداد في نصف نهائي البطولة.

