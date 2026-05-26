"مش شبه الأهلي".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لإمام عاشور

كتب : محمد خيري

04:04 م 26/05/2026

أشاد صلاح سليمان بالمستويات التي يقدمها إمام عاشور خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يعد أفضل لاعب في مصر من الناحية الفنية، ويستحق أن يكون الأعلى أجرًا بين لاعبي الدوري الممتاز.

وقال صلاح سليمان، خلال ظهوره في برنامج "مان تو مان" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن إمام عاشور يستحق الحصول على راتب يصل إلى 50 مليون جنيه في الموسم، بغض النظر عن قيمة عقده الحالية مع النادي الأهلي.

وأضاف: "من الطبيعي أن يحصل أفضل لاعب في مصر على أعلى راتب، ومن وجهة نظري إمام عاشور هو الأحق بذلك في الوقت الحالي".

شخصيته لا تشبه الأهلي

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أنه سبق أن تحدث عن طبيعة شخصية إمام عاشور، معتبرًا أنها لا تتوافق مع النهج المعتاد داخل النادي الأهلي، وهو ما جعله يتوقع في وقت سابق عدم استمرار اللاعب لفترة طويلة داخل الفريق.

وأوضح، في المقابل، أن القيمة الفنية الكبيرة التي يمتلكها عاشور، إلى جانب دعم إدارة الأهلي وحرصها على احتواء الأزمات، ساهمت في استمرار اللاعب داخل صفوف الفريق حتى الآن.

رسالة مباشرة إلى إمام عاشور

ووجّه صلاح سليمان نصيحة مباشرة إلى لاعب الأهلي، مطالبًا إياه بعدم الدخول في أي صدام مع إدارة النادي بسبب الأمور المالية أو ملف تجديد التعاقد، مؤكدًا أن الأهلي يقدر نجومه وسيمنحه ما يستحقه في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن هناك لاعبين يحصلون على رواتب أكبر رغم أنهم أقل تأثيرًا من إمام عاشور داخل الملعب، بحسب وجهة نظره، مؤكدًا أن اللاعب مطالب بالتركيز على مستواه الفني والاستمرار في تقديم الأداء الذي جعله أحد أبرز نجوم الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

الإسكندرية تُحذر المصطافين: ممنوع النزول في 10 مناطق صخرية خطرة (صور)

"أنقذوني من مياه النار".. فيديو صرخة من شرفة الموت يهز السوشيال ميديا
فيفا يتغنى بمحمد صلاح: يحمل آمال مصر لتحقيق الفوز الأول في كأس العالم
الرئيس السيسي يجدد رفض مصر القاطع للاعتداء على سيادة الدول الخليجية الشقيقة
ما هي أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات بين إيران وأمريكا؟

